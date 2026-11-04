Xbox presenta la Series X-BITE: consola oculta en escultura de caimán

Microsoft y John Nolan Studio crean la Xbox Series X-BITE, una consola funcional dentro de una réplica hiperrealista de un caimán de 1,5 metros, disponible mediante sorteo.

Microsoft ha anunciado recientemente la creación de la Xbox Series X-BITE, una instalación de hardware que combina tecnología de videojuegos con arte escultórico de gran envergadura. Esta pieza única consiste en una consola Xbox Series X totalmente funcional incrustada en el torso de una réplica anatómica hiperrealista de un caimán, un animal emblemático de la fauna y el folclore de Florida. El proyecto busca fusionar la identidad de la marca con la artesanía de efectos prácticos para crear una experiencia visual sin precedentes en la industria del entretenimiento.

Colaboración con John Nolan Studio

La elaboración de esta escultura monumental fue llevada a cabo en estrecha colaboración con John Nolan Studio, un estudio de efectos especiales y animatrónica con una trayectoria destacada en producciones de alto perfil cinematográfico y televisivo. Los artesanos de este estudio son conocidos por su trabajo en títulos de gran escala como Jurassic World Dominion, The Witcher y la próxima serie de Harry Potter de HBO. Su expertise permitió integrar los componentes técnicos modernos dentro de una estructura orgánica que mantiene una fidelidad biológica impresionante, asegurando que la estética del depredador no comprometa la integridad del diseño.

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Detalles de la escultura y hardware

La estructura de la Xbox Series X-BITE se extiende por más de cinco pies, lo que equivale aproximadamente a 1,5 metros de longitud desde el hocico hasta la punta de la cola del reptil. El diseño exterior presenta un acabado meticuloso que incluye escamas y crestas texturizadas, replicando la piel rugosa de un caimán adulto. Los ojos de la escultura cuentan con iris verdes característicos de la identidad visual de la marca, y en sus pupilas se integra el logotipo de Xbox. Una columna vertebral iluminada atraviesa la espalda del animal, coronada por el emblemático logo de la consola en la parte superior, creando un efecto de neón que resalta en ambientes oscuros.

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Además de la consola principal, el paquete incluye un mando inalámbrico personalizado que se encuentra sujeto firmemente entre las fauces del depredador. Este accesorio ha sido diseñado para simular marcas de mordiscos y profundas impresiones de colmillos, reforzando la narrativa de que el gaming está siendo