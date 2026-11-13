Xavier García Albiol promete eliminar la okupación en 48 horas con nueva ley del PP

El alcalde de Badalona lidera la estrategia del Partido Popular contra la okupación, prometiendo desalojos en 48 horas y la construcción de un millón de viviendas para la campaña electoral.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, asumió públicamente la responsabilidad de redactar la propuesta contra la okupación ilegal para el Partido Popular. Esta designación fue encomendada directamente por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, durante el inicio de la precampaña electoral para las elecciones generales. La medida se presenta como un eje central de la campaña que se extenderá hasta la jornada electoral del 29 de noviembre.

Responsabilidad directa en la lucha contra la okupación

García Albiol lanzó un mensaje contundente dirigido a los okupas de viviendas en España, afirmando que finaliza la era favorable bajo la gestión del gobierno actual. Señaló que el presidente del Partido Popular le encargó personalmente la tarea de liderar esta estrategia legislativa contra el acceso ilegal a propiedades. El político catalán confirmó su compromiso de actuar contra quienes ocupan domicilios que no son suyos mediante la fuerza o el engaño.

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La figura de García Albiol se posiciona ahora como el rostro visible de esta línea dura dentro de la formación conservadora. Su anuncio reafirma la intención del partido de convertir la seguridad jurídica y la defensa de la propiedad privada en pilares fundamentales. Esto ocurre mientras otros partidos políticos, como Vox, proponen medidas diferenciadas como un ingreso mínimo vital exclusivo para españoles.

Objetivo de desalojo en cuarenta y ocho horas

El principal objetivo legislativo que persigue el equipo de García Albiol es lograr la expulsión de los ocupantes en un plazo máximo de 48 horas. Para alcanzar esta meta, será necesaria una reforma integral de la ley vigente que agilice los procedimientos judiciales y administrativos. Esta rapidez se busca para garantizar que los vecinos y propietarios puedan recuperar la tranquilidad y la paz en sus hogares.

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El alcalde de Badalona aseguró estar orgulloso de la responsabilidad recibida y se mostró decidido a perseguir a quienes generan problemas de convivencia. Definió estas acciones como actos de incivismo y delincuencia que afectan negativamente a la comunidad. Su postura se alinea firmemente con la retórica dura mantenida por Núñez Feijóo durante sus recientes apariciones públicas.

Plan económico y construcción de un millón de viviendas

El Partido Popular ha presentado un ambicioso plan económico que incluye la construcción de un millón de viviendas nuevas. Este proyecto inmobiliario a gran escala está diseñado para generar 500.000 puestos de trabajo directos cada año. Estas cifras constituyen uno de los datos centrales de la oferta política del partido para abordar la crisis de vivienda estructural.

Además de la construcción masiva, la propuesta incluye reformas profundas en la ley del suelo y en la ley de propiedad horizontal. Estas modificaciones buscan ajustar el marco regulatorio para facilitar la promoción de vivienda y optimizar la gestión comunitaria. El objetivo es transformar el sector inmobiliario para aumentar la oferta disponible en el mercado.

Seguridad jurídica y fondo social para inquilinos

Una parte crucial de la estrategia del Partido Popular es proteger a los propietarios mediante fórmulas de seguridad jurídica sólida. Para evitar situaciones de vulnerabilidad que puedan derivar en ocupaciones, se propone la creación de un fondo social. Este mecanismo estaría dirigido a inquilinos que, por motivos de fuerza mayor, no puedan seguir pagando su alquiler.

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Esta medida busca distinguir claramente entre el desahucio por impago legítimo y la okupación ilegal. Al ofrecer una red de apoyo a los inquilinos en dificultades, se pretende reducir el riesgo de que propiedades vacías sean ocupadas por grupos organizados. La combinación de estos elementos constituye la base de la propuesta electoral para el próximo mes de noviembre.