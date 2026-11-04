Xavier García Albiol: PP a un diputado de ERC en Cataluña para liderar Ley Antiocupación

Xavier García Albiol celebra que el PP llegue a ocho escaños en Cataluña, a solo uno de ERC. Su objetivo es impulsar la Ley Antiocupación como ponente en el Congreso.

Xavier García Albiol, alcalde de Badalona y candidato del Partido Popular al Congreso por Barcelona, se ha mostrado contundente respecto a los resultados anticipados de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en Cataluña. En su cuenta oficial en la plataforma X, el líder popular celebró que las encuestas actuales situen a su formación a tan solo un diputado de la candidatura conjunta de ERC y Podemos, consolidándose como la segunda fuerza política de la comunidad autónoma.

Resultados electores y proyección del PP

Los sondeos más recientes indican un escenario altamente disputado en la región, donde la ausencia de Aliança Catalaña añade una capa de incertidumbre al reparto tradicional de votos. Según esta perspectiva proyectada, el PSC mantendría su posición como primera fuerza con 17 diputados, mientras que Vox y Junts empatarían con seis representantes cada uno. En este contexto, el Partido Popular pasaría de los seis escaños obtenidos en 2023 a ocho escaños en esta nueva cita electoral.

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Albiol ha enfatizado que estos números no son simplemente un marcador político, sino una herramienta fundamental para su mandato legislativo. Ha declarado explícitamente que la legitimidad democrática derivada de alcanzar la segunda posición es necesaria para defender con contundencia el encargo directo del presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. Este encargo específico consiste en ser el ponente de la futura Ley Antiocupación, una legislación diseñada para abordar la problemática de la ocupación de viviendas y el deterioro de la convivencia vecinal.

Objetivo legislativo contra la ocupación ilegal

El alcalde de Badalona ha subrayado que la ocupación ilegal representa una herida abierta para la sociedad catalana, una realidad que conoce de primera mano al gestionar los conflictos en sus municipios. Ha explicado que su presencia en el Congreso no tiene como fin el trofeo electoral, sino conseguir la fuerza política suficiente para redactar una ley eficaz. El objetivo central es devolver la tranquilidad y el respeto a la propiedad, corrigiendo lo que él describe como leyes ineficaces que han generado impotencia entre los vecinos.

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En su manifiesto, Albiol ha pedido la complicidad de sus votantes para concentrar fuerzas y transformar la experiencia municipal en soluciones reales. Ha insistido en que no se puede dejar el cambio a medias, vinculando directamente el éxito electoral con la capacidad de legislar de manera contundente. Para el líder popular, la respuesta en las calles está superando todas las expectativas, lo que valida la estrategia del Partido Popular en la campaña.

Impacto social y próximos pasos legislativos

La iniciativa de la Ley Antiocupación se presenta como una respuesta directa a las demandas de seguridad ciudadana y respeto a la propiedad privada. Con la fecha de las elecciones fijada para el 29 de noviembre, el Partido Popular busca consolidar su posición para asegurar que su ponente tenga el respaldo suficiente en el hemiciclo. La prioridad inmediata para el equipo de Albiol es demostrar que la segunda fuerza política en Cataluña tiene la capacidad real de impulsar reformas estructurales en la convivencia urbana.

Mientras el conteo de votos y las proyecciones se ajustan en las horas previas al comicio, el discurso del Partido Popular se centra en la eficacia administrativa y la resolución de problemas reales. Albiol mantiene que la legitimidad para actuar contra la ocupación ilegal depende directamente del resultado numérico, reforzando su mensaje de que cada escaño cuenta para transformar la realidad social de los municipios catalanes desde el nivel local al estatal.