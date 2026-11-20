Xavier García Albiol analiza el debate electoral del 29N 2026. Compara a Feijóo con Shaquille O'Neal y señala su victoria estratégica frente a Pedro Sánchez.

Xavier García Albiol, candidato del Partido Popular al Congreso por Barcelona, ha definido con contundencia el resultado del enfrentamiento televisivo entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Utilizando una metáfora deportiva directa, Albiol comparó la actuación del líder popular con la del jugador de baloncesto Shaquille O'Neal para destacar la eficacia ofensiva de su compañero de partido.

La estrategia beligerante de Feijóo

El candidato del PP al Congreso por Barcelona argumentó que la clave de la victoria reside en el tono activo y beligerante adoptado por Núñez Feijóo durante las dos horas de debate. Feijóo pasó directamente al ataque contra el presidente del Gobierno, lo que contrastó con la postura defensiva de su rival.

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Por su parte, Pedro Sánchez optó por evitar el choque frontal. Su estrategia consistió en mostrar un lado más moderado con el objetivo explícito de captar a los votantes del centro político, aunque Albiol considera que esta prudencia fue insuficiente para contrarrestar el ímpetu popular.

Análisis de TV3 y reacciones sociales

En una entrevista concedida este viernes a TV3, recogida por Europa Press, Albiol profundizó en las razones que justifican su pronóstico electoral. Acompañó su análisis con una publicación en redes sociales titulada El resumen del debate, acompañada de un video del jugador de baloncesto encestando una canasta para ilustrar el impacto visual del debate.

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El candidato barcelonés insistió en que el contraste entre la agresividad comunicativa de Feijóo y la cautela de Sánchez fue determinante. Considera que esta dinámica permitió al partido popular imponer la narrativa durante la confrontación directa.

Prudencia antes del 29 de noviembre

A pesar de su optimismo tras el debate, Albiol se mostró prudente de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Advierte que sería un inconsciente, un irresponsable y un irrespetuoso quien ya diera por sentada la victoria, recordando que más de 38 millones de españoles podrán votar para elegir a sus representantes.

La campaña oficial finalizará el viernes 27, dejando un margen de tiempo crucial para que los electores evalúen los programas sobre temas como la vivienda, la corrupción, la economía, los transportes o la inmigración, abordados durante el encuentro televisivo.

Perspectivas de otros expertos y políticos

La jornada política estuvo marcada por diversas interpretaciones externas. Pedro Ruiz, Tomás Gómez y Mario Conde ofrecieron visiones divergentes sobre la estrategia del PSOE y el impacto de las encuestas en la batalla final por el poder legislativo.

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Mientras algunos analistas señalaban decepciones en la comunicación gubernamental, otros veían beneficios estratégicos para el gobierno en la fragmentación de la extrema izquierda. Estas opiniones complementan el análisis de Albiol y reflejan la alta polarización del entorno electoral.