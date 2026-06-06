Xavier Becerra avanza a la elección general de gobernador en California mientras se define su oponente

El exsecretario de Salud Xavier Becerra será candidato demócrata a gobernador de California en noviembre. La primaria dejó un definitions entre Steve Hilton y Tom Steyer para enfrentarlo, mientras que en la alcaldía de Los Ángeles Karen Bass lidera y Nithya Raman amenaza la posición de Spencer Pratt.

El exsecretario de Salud y Servicios Humanos Xavier Becerra , figura demócrata, ha asegurado su lugar en las elecciones generales de noviembre para la gobernación de California , según proyecciones de CNN.

Aunque su contrincante en la contienda final aún no está definido, este resultado asegura la presencia de un candidato demócrata en la boleta, tras preocupaciones de que una fragmentación del voto en la primaria pudiera excluir a los demócratas de la elección decisiva. La pelea por el segundo puesto, que se disputa entre el republicano Steve Hilton, exconductor de Fox News, y el millonario activista demócrata Tom Steyer, sigue demasiado reñida para ser proyectada.

Si Steyer logra avanzar, la victoria de un demócrata en noviembre parecería casi garantizada, considerando que el gobernador Gavin Newsom no puede buscar la reelección por límites de mandato, aunque la campaña promete ser intensa y costosa. Steyer, quien acumuló su fortuna como gestor de fondos de alto riesgo, ya ha gastado más de 200 millones de dólares en su campaña, parte de los cuales ha usado para atacar el historial de Becerra durante la administración Biden.

Por otro lado, si Hilton se impone, el candidato republicano enfrentaría un escenario extremadamente desfavorable en la elección general, dado que hay aproximadamente 4.6 millones más de votantes registrados demócratas que republicanos en el estado. California no ha elegido a un gobernador republicano en dos décadas, desde el segundo mandato de Arnold Schwarzenegger. La primaria del martes cerró con un evidente desencanto generalizado entre los votantes, especialmente en el campo demócrata.

Figuras de alto perfil como la exvicepresidenta Kamala Harris y el senador Alex Padilla declinaron participar, y otros aspirantes se retiraron tras no lograr tracción. Becerra, quien también se desempeñó como congresista por Los Ángeles y fiscal general de California, fundamentó su campaña en su amplia experiencia gubernamental, argumentando que solo un líder con historial en gestión de crisis puede resolver los problemas actuales del estado.

Sin embargo, su récord también fue objeto de críticas. Opositores como Steyer, el alcalde de San José Matt Mahan y el exalcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa atacaron su manejo de la crisis de niños inmigrantes y el brote de mpox. Sus defensores, en cambio, consideraron esos señalamientos injustos. Ron Klain, exsecretario general de la Casa Blanca, expresó que Becerra heredó una situación compleja y trabajó incansablemente por los menores.

Asimismo, la campaña de Becerra se vio empañada por la declaración de culpabilidad de su exjefe de despacho en un caso de fraude relacionado con fondos de campaña, aunque el propio Becerra no ha sido imputado. En otra contienda clave, la alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass ya aseguró su puesto en noviembre, pero su oponente permanece en duda.

La personalidad televisiva Spencer Pratt lidera momentáneamente el segundo lugar, aunque la concejal Nithya Raman ha superado a Pratt en los recuentos posteriores por un margen de dos dígitos, lo que sugiere un posible vuelco en los resultados





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