La Fundación Querer celebra su décimo aniversario en Madrid el 18 de noviembre con la élite social. Telma Ortiz, Letizia y otros apoyan la labor por niños con necesidades especiales.

Madrid se vistió de gala el miércoles 18 de noviembre de 2026 para presenciar la décima edición de los actos organizados por la Fundación Querer. El prestigioso Hotel Villamagna acogió una velada de gran importancia social que reunió a personalidades destacadas del ámbito cultural, empresarial y mediático español. La cita tenía como objetivo principal recaudar fondos y visibilizar la labor social de la entidad, presidiada por la periodista Pilar García de la Granja.

El propósito social de la Fundación Querer

La institución se ha consolidado como una referencia en el calendario madrileño gracias a su compromiso con los más vulnerables. Su misión específica consiste en mejorar la calidad de vida de los niños que padecen necesidades educativas especiales vinculadas a enfermedades neurológicas y trastornos del lenguaje. En esta décima edición, la solidaridad fue el eje central de la celebración, con todos los asistentes demostrando su apoyo incondicional a la causa.

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El foco de atención se situó en una enfermedad neurológica rara conocida como síndrome de Landau-Kleffner, cuya incidencia afecta aproximadamente a 5 de cada 10.000 habitantes. La propia fundadora, Pilar García de la Granja, conoce de primera mano esta realidad al ser madre de un hijo diagnosticado con dicha condición. Su trayectoria en la Cadena COPE y la creación de esta entidad han permitido dar voz a muchas familias que luchan por el reconocimiento y la atención adecuada para sus hijos.

Presidencias reales y compromiso familiar

La noche estuvo marcada por la presencia de la duquesa de Montero, Eugenia Martínez de Irujo, quien acudió acompañada de su esposo, el duque de Sogorb, Narcís Rebollo. La pareja real mantiene un vínculo estrecho con la fundación, ya que su hijo, Mateo, padece autismo. Mateo es alumno del Colegio de Celia y Pepe, un proyecto educativo desarrollado por la entidad especializado en niños con dificultades en el lenguaje y otras necesidades educativas especiales.

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Además, Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas también estuvieron presentes en el evento, reforzando el apoyo institucional y familiar a la causa. La reina Letizia, a través de su hermana, mostró su implicación constante con la organización. Este respaldo real recuerda el emotivo momento del 4 de marzo, cuando la monarca interactuó conmovedoramente con la periodista durante la celebración del Día de las Enfermedades Raras en Castellón, agradeciendo públicamente el trabajo de divulgación mediática.

Élite mediática y deportiva en el Hotel Villamagna

El photocall del evento reunió a una selección exhaustiva de rostros conocidos de la sociedad española. Entre las figuras que apoyaron con su presencia destacaron el periodista y presentador Christian Gálvez junto a su esposa, la actriz Patricia Pardo. Ambos confirmaron su asistencia para reforzar la red de apoyo social que rodea a la fundación en este hito decenal, demostrando la transversalidad del apoyo a esta causa.

También estuvieron presentes personalidades como la presentadora Ana Rosa Quintana, la exconsejera Esperanza Aguirre, la política Ana Pastor y la periodista Cuca Gamarra. La actriz Marina Castaño y los artistas Manu Tenorio y Silvia Casas completaron el listado de invitados. El también presente el futbolista Marc Cucurella junto a su pareja, Claudia Rodríguez, mostrando el amplio espectro de sectores involucrados en el éxito de la celebración.

Legado y futuro de la iniciativa en España

La fundación sigue expandiendo su impacto mediante proyectos educativos innovadores como el Colegio de Celia y Pepe. Este centro educativo sirve como modelo de inclusión para niños con trastornos del lenguaje y necesidades neurológicas específicas. La décima edición en Madrid no solo conmemora el pasado, sino que proyecta la necesidad continua de apoyo para mantener estos servicios especializados.

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La visibilidad otorgada por medios de comunicación como la Cadena COPE ha sido fundamental para sensibilizar a la sociedad sobre las enfermedades raras. El reconocimiento de figuras como la reina Letizia, quien destacó la labor de poner el foco en los testimonios de las familias, refuerza la importancia de la presión social organizada. El evento cerró con la certeza de que la colaboración entre el sector privado, mediático y real es esencial para seguir mejorando el bienestar de los niños afectados.