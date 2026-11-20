Worldpanel by Numerator detecta una caída en ocasiones de consumo en Europa. Los europeos priorizan opciones saludables, rápidas y versátiles en sus rutinas diarias.

Los patrones de consumo alimentario en Europa están experimentando una transformación estructural significativa, según los últimos datos recopilados por Worldpanel by Numerator. Esta entidad de investigación de mercado ha identificado que los consumidores en España, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Portugal han reducido conjuntamente alrededor de 2.500 millones las ocasiones de consumo de alimentos y bebidas. Esta cifra representa un dato crítico que refleja no solo una contracción en el volumen de ingestión, sino una reconfiguración profunda de cómo, dónde y por qué los ciudadanos europeos eligen sus productos alimenticios en el contexto actual.

Evolución del consumo en hogar y exterior

Los consumidores prefieren comer en casa frente a la restauración exterior, evidenciando una clara tendencia de consolidación interna. El informe revela que las ocasiones de consumo en el hogar han descendido un 0,7%, mientras que las visitas de consumo fuera de casa han retrocedido un 1,2%. Dado que nueve de cada diez ocasiones siguen produciéndose en el hogar, el consumo fuera de casa no está compensando este descenso general. Esta asimetría en las tasas de caída indica que, aunque la salida social disminuye, la actividad culinaria doméstica permanece como el eje central de la nutrición diaria, aunque con modificaciones en su ejecución y frecuencia.

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Preferencia por rapidez y simplicidad culinaria

La simplificación de las rutinas culinarias se ha convertido en un pilar fundamental para los hogares europeos modernos. El almuerzo y la cena mantienen su importancia en las rutinas alimentarias, aumentando en 0,5 puntos porcentuales su participación en las ocasiones de consumo total. Sin embargo, los consumidores buscan soluciones cada vez más rápidas y sencillas para atender estas comidas principales. El tiempo dedicado a cocinar se ha reducido un 4%, mientras que las opciones de comida preparada han aumentado un 5%. También disminuye la complejidad de los menús: el número de platos servidos ha caído un 2% y el consumo de postres, un 4%. En este contexto, las freidoras de aire ganan protagonismo y ya se utilizan en aproximadamente el 4% de las preparaciones culinarias realizadas en el hogar, facilitando procesos más ágidos sin sacrificar totalmente la calidad percibida.

Salud vs. saciedad en las decisiones de compra

La búsqueda de una alimentación saludable está modificando drásticamente las decisiones de compra tradicionales en los mercados analizados. El modelo Demand Moments de Worldpanel by Numerator, que identifica 14 necesidades relacionadas con el consumo de alimentos y bebidas, muestra que la demanda de opciones sencillas y saludables crece en los seis mercados analizados. Por el contrario, las comidas saciantes pierden peso en cinco de los seis países, mientras que las opciones consideradas favoritas de la familia retroceden en todos ellos. Este desplazamiento sugiere que los consumidores están reevaluando la relación entre el llenado estomacal inmediato y el bienestar a largo plazo, priorizando ingredientes que ofrezcan beneficios funcionales claros sobre la mera calórica densa o el placer efímero.

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Crecimiento en categorías mediante nuevas ocasiones

Pese al descenso general de las ocasiones de consumo, algunas categorías alimentarias están consiguiendo crecer al incorporarse a nuevos momentos del día. Las frutas lideran este crecimiento, seguida de las verduras y legumbres, que avanzan un 7,1%, y la pasta, con un crecimiento del 1,7%. En el extremo contrario se encuentran los sándwiches, cuyo consumo disminuye un 5,9%. Una de las principales conclusiones del informe es que el 60% de los tipos de platos que crecen están ampliando su presencia más allá de sus ocasiones tradicionales de consumo. Esta diversificación horaria es clave para el mantenimiento de las ventas totales en un mercado contraído.

Adaptación de productos a múltiples necesidades

La versatilidad del producto se consolida como la estrategia de crecimiento más efectiva frente a la estancación. En el caso de la pizza, el 44% de las ocasiones de consumo se produce fuera de las cinco necesidades principales asociadas a esta categoría. En los platos de cocina internacional y la pasta, los porcentajes alcanzan el 45% y el 39%, respectivamente, tomando como referencia sus tres principales necesidades. Estos resultados apuntan a un cambio relevante para fabricantes y distribuidores: las oportunidades de crecimiento no dependen exclusivamente de aumentar la frecuencia de compra o el volumen consumido, sino también de conseguir que los productos formen parte de nuevas situaciones de consumo.

Replanteamiento del placer y la indulgencia

El informe identifica otra tendencia relacionada con la búsqueda de productos que combinen placer, salud, energía y comodidad de manera simultánea. El consumo de postres después del almuerzo y la cena ha disminuido un 4%, los caprichos de media tarde han caído un 5% y los consumos indulgentes después de la cena se han reducido un 3%. No obstante, esto no significa que los consumidores estén renunciando al disfrute, sino que buscan incorporarlo a productos que respondan simultáneamente a otras necesidades. Como señala el informe de Worldpanel by Numerator, los consumidores no están simplemente comiendo menos ni renunciando a los alimentos que les gustan. Lo que está cambiando son sus expectativas. Buscan comidas que sean más fáciles de preparar, tentempiés que, además de resultar agradables, les aporten energía y alimentos habituales que encajen en nuevas ocasiones de consumo.