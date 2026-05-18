World2Meet's Innovative Technology for Travel Operations

World2Meet (W2M), la división de viajes de Iberostar, ha logrado una facturación de 3.300 millones de euros gracias a su apuesta por una arquitectura tecnológica construida desde cero y basada en la nube y microservicios. La automatización inteligente y la IA invisible han transformado procesos internos como el contact center y la gestión de viajes corporativos, generando ahorros de decenas de miles de horas y mejorando la calidad del servicio.
La automatización inteligente y la IA invisible han transformado procesos internos como el contact center y la gestión de viajes corporativos, generando ahorros de decenas de miles de horas y mejorando la calidad del servicio. W2M opera con 22 marcas en 175 países y gestiona medio millón de hoteles, apoyando su crecimiento en la integración y explotación eficiente de datos de múltiples fuentes y proveedores externos.
La compañía refuerza la importancia de la ciberseguridad y la prevención del fraude, mientras sigue impulsando la inteligencia artificial tanto en procesos internos como en herramientas de apoyo al profesional y atención al cliente
