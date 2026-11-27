WiZink y Self Bank ofrecen hasta 3,3% TAE en depósitos para captar liquidez antes del 30 de noviembre. Bancos europeos como Mano Bankas suben tasas ante subida del Euríbor.

Las entidades financieras españolas han iniciado una intensa batalla por la liquidez de las familias durante las últimas semanas de 2026, con WiZink y Self Bank a la cabeza de una ofensiva competitiva. Esta estrategia surge en respuesta a la suba del Euríbor a doce meses y a la expectativa de una subida del precio del dinero por parte del Banco Central Europeo el próximo 17 de diciembre.

WiZink y Self Bank impulsan ofertas de depósito con rentabilidades del 3,3%

WiZink ha lanzado el Depósito Black Friday a dieciocho meses con una rentabilidad del 3,3% TAE, lo que lo convierte en la mejor opción entre las entidades bajo el paraguas del fondo de garantía español. Esta oferta exclusiva requiere dinero procedente de otras entidades y finaliza el lunes 30 de noviembre, con un mínimo de inversión de 5.000 euros y un límite de 100.000 euros. Por su parte, Self Bank ha incrementado el rendimiento de su depósito bienvenida a un año hasta el 3,15%, permitiendo su contratación tanto a nuevos clientes como a ya existentes si se traspasa efectivo desde otra entidad sin vínculos adicionales.

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Bancos europeos elevan tipos de interés en el mercado español

Paralelamente, entidades fuera del sistema de garantía español, como Mano Bankas de Lituania, BluOr Bank de Letonia y Sme Bank de Lituania, han elevado sus tasas hasta el 3,7%, 3,6% y 3,56%, respectivamente. Estos bancos bálticos ajustan sus tipos rápidamente según las previsiones, ofreciendo las mejores condiciones disponibles actualmente en el mercado español. La banca europea aprovecha esta ventana para captar fondos, mostrando una agilidad notable en la gestión de sus ofertas de ahorro ante el cambio de expectativas macroeconómicas.

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Contexto económico y expectativas del Banco Central Europeo

Las necesidades de las entidades bancarias para cumplir sus objetivos de captación anual y el alza del Euríbor permiten ofrecer rendimientos que mitigan el impacto de la inflación, que en octubre se situó en el 4% en la zona euro. Esta dinámica sugiere que el Banco Central Europeo elevará los tipos de interés 25 puntos básicos en su reunión del próximo mes, llevándolos hasta el 2,75%. Estas medidas buscan equilibrar la estabilidad de precios con las demandas de liquidez del sistema financiero en un entorno de alta competitividad.