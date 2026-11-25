WiZink ofrece el mejor depósito Black Friday del mercado con 3,3% TAE a 18 meses, superando a la banca tradicional que apuesta por descuentos y tarjetas.

La entidad financiera WiZink ha puesto en el mercado un producto de inversión destacado para esta temporada comercial. El Depósito Black Friday presenta un plazo fijo a 18 meses con una rentabilidad del 3,3% TAE. Esta tasa lo convierte en la mejor oferta disponible en el sector de los plazos fijos dentro de las entidades cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos de España.

El lanzamiento de esta propuesta financiera se distingue claramente de las estrategias habituales de la banca minorista española durante el Black Friday. Mientras la competencia generalista se centra en incentivos de consumo y tarjetas, WiZink ofrece una herramienta de ahorro líquida y de alta rentabilidad, dirigida a inversores que buscan optimizar sus rendimientos a medio plazo con un riesgo mínimo.

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Condiciones y Requisitos de Acceso al Depósito

Este producto financiero está exclusivamente diseñado para captar dinero procedente de otras entidades bancarias. La operatividad de la cuenta es de corta duración, ya que la oferta estará disponible únicamente hasta el lunes 30 de noviembre. Los clientes nuevos o existentes deben cumplir con un importe mínimo de apertura de 5.000 euros para poder acceder a las condiciones prometidas.

Existen límites claros sobre la capacidad de inversión individual bajo esta promoción. WiZink remunera un máximo de 100.000 euros, cifra que coincide con el máximo garantizado por la regulación europea para este tipo de instrumentos. Superar este límite implicaría que la rentabilidad del 3,3% TAE no se aplicaría al excedente, lo que requiere una gestión cuidadosa de los fondos por parte del titular.

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Comparativa con Competencia en Plazos Cortos

En el segmento de plazos más cortos, específicamente a 12 meses, el panorama competitivo muestra tasas inferiores a la oferta de WiZink. El propio banco y otras entidades como EBN Banco, Cetelem, Miraltabank, MyInvestor y Pibank ofrecen rentabilidades que oscilan entre el 3% y el 3,10% TAE. Esto sitúa al producto a 18 meses en una posición ventajosa respecto a sus pares inmediatos en el calendario de vencimiento.

La diferencia de casi un punto porcentual en favor de WiZink representa un margen significativo para el inversor, especialmente al considerar la estabilidad del rendimiento frente a la volatilidad de otros mercados. Esta diferencia de precio en la rentabilidad del depósito consolida la posición de la entidad como líder en eficiencia para el capital destinado a plazos fijos en el contexto actual.

Estrategias de la Banca Tradicional al Consumo

La mayoría de los grandes bancos españoles han ignorado la competitividad de los depósitos para centrar sus campañas del Black Friday en productos de crédito y tarjetas de pago. BBVA ha anunciado hasta 150 euros de devolución por compras realizadas con su tarjeta durante el primer mes posterior a la apertura de la cuenta, buscando fidelización inmediata.

Unicaja ha diseñado una promoción similar orientada a la actividad digital, regalando 75 euros a quienes activen Bizum por primera vez y devolviendo el 5% del importe de las compras realizadas mediante este sistema. Por su parte, Sabadell incentiva la captación de crédito al consumo con tipos desde el 3,75% sin comisión de apertura y devuelve el 10% de las compras con la Tarjeta de Crédito Oro hasta el 5 de diciembre.

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El Santander, otra entidad clave del mercado, ha optado por reducir los tipos de interés en sus préstamos al consumo. Esta oferta se aplica tanto en la contratación online como en las oficinas físicas e incluye la ausencia de comisiones de apertura, cancelación y amortización parcial, facilitando la liquidez para los consumidores.

Reducciones de Costes y Comisiones en la Banca

Otras entidades están atacando el lado del coste para atraer capital o actividad. Unicaja ha reducido el coste de determinados préstamos al consumo y ha eliminado por completo la comisión por cancelación anticipada total o parcial, dando flexibilidad a los clientes.

En el segmento de inversión y operaciones bursátiles, Bankinter ha anunciado que eliminará la comisión de compraventa para las operaciones con acciones de mercados internacionales. Esta medida es válida durante los días 27 y 30 de noviembre y se aplica exclusivamente a operaciones realizadas a través de sus canales digitales online.

El contraste entre la estrategia de WiZink y la del resto del mercado es evidente. Mientras la banca generalista busca volumen de deuda y uso de tarjetas, WiZink ofrece una tasa superior en un producto de depósito puro, atrayendo a un perfil de inversor más conservador y orientado al rendimiento financiero directo.