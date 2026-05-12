La compañía ha desarrollado una infraestructura de gestión patrimonial impulsada por un nuevo motor de agentes de IA. Gracias a esta hiperautomatización, el coste de gestión por cada cliente, informe y asesoramiento disminuye drásticamente, obligando a los bancos, asesores y gestoras a replantear sus estructuras de costes y márgenes.

Wio Capital cierra una ronda de financiación de 1,2 millones de euros. Gracias a la hiperautomatización de las operaciones internas, el coste de gestión por cada cliente, informe y asesoramiento disminuye drásticamente.

Esto obliga a los bancos, asesores y gestoras a replantear sus estructuras de costes y márgenes para adaptarse a un entorno en el que se consigue una mayor eficiencia. Wio introduce un modelo donde las tareas financieras dejan de depender de procesos manuales o software fragmentado y pasan a estarorchestradas por agentes autónomos. Esto establece un nuevo estándar en velocidad y capacidad de respuesta, presionando a los actores tradicionales a abandonar modelos heredados que ya no pueden competir.





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