Winnie the Pooh cumple 100 años: El juguete sigue en la NYPL

A cien años del libro de Alan Alexander Milne, el peluche original permanece en la Biblioteca Pública de Nueva York tras una donación de 1987 que impide su regreso al Reino Unido.

La celebración del centenario de Winnie the Pooh este 3 de noviembre de 2026 está marcada por una ausencia simbólica en el Reino Unido. Mientras el mundo conmemora los 100 años de la publicación del libro de 1926 del escritor británico Alan Alexander Milne, el teddy bear original que inspiró la historia sigue permaneciendo en la Biblioteca Pública de Nueva York (NYPL). Esta situación ha generado un debate continuo sobre la propiedad cultural y el acceso a los artefactos literarios históricos.

Cien años de legado literario y cultural

La obra de Alan Alexander Milne marcó un hito en la literatura infantil, presentando al afable oso que posteriormente alcanzó fama mundial gracias a las adaptaciones de The Walt Disney Company. La popularidad de los personajes se ha mantenido sólida durante décadas, incentivando ediciones conmemorativas, sellos especiales y homenajes locales en todo el mundo. Los seguidores de la obra han enterrado una cápsula del tiempo cerca del bosque de Ashdown, considerado la inspiración real para el ficticio Bosque de los Cien Acres. Esta cápsula, que no se abrirá hasta el año 2126, refuerza el vínculo emocional entre la obra y su origen geográfico.

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No obstante, la celebración del centenario resulta incompleta para muchas autoridades británicas debido al exilio del peluche original. Este juguete, que perteneció a Christopher Robin, hijo del autor, es un objeto tangible de gran valor histórico. Desde 1987, tanto el oso como los demás amigos de Christopher Robin, también en formato físico, residen ininterrumpidamente en la colección de la New York Public Library. A pesar de los esfuerzos diplomáticos y culturales por recuperarlos, las autoridades estadounidenses se han negado en repetidas ocasiones a devolver el artefacto a su tierra de origen.

Historia de la donación y controversia legal

La trayectoria del juguete comienza con su compra como regalo de primer cumpleaños para el pequeño Christopher Robin. La madre adquirió el oso de cincuenta centímetros de altura, bautizándolo en honor a una osezna negra canadiense llamada Winnie, quien habitaba en el Zoológico de Londres. Este nombre sirvió de inspiración directa para Alan Alexander Milne, quien transformó el juguete personal de su hijo en una historia que dio la vuelta al mundo. La conexión entre el objeto físico y la narrativa escrita es fundamental para entender su valor cultural.

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La salida definitiva del Reino Unido se produjo tras una serie de eventos legales en Estados Unidos. En 1947, la familia Milne autorizó el envío de los juguetes a Estados Unidos para una gira promocional nacional organizada por su editor estadounidense, E.P. Dutton. La situación cambió radicalmente en 1987, año en que E.P. Dutton donó oficialmente los artículos a la biblioteca. Desde ese momento, los juguetes han permanecido en las instalaciones de la NYPL sin posibilidad de traslado permanente, consolidando su estatus de propiedad institucional estadounidense.

Posiciones de las partes y futuro del debate

La disputa por la propiedad ha sido objeto de atención política y pública durante décadas. En 1998, la diputada laborista Gwyneth Dunwoody exigió públicamente la devolución de los juguetes, comparando la situación con el reclamo griego por los mármoles de Elgin. Sin embargo, la institución neoyorquina ha mantenido una postura firme. La biblioteca declaró en octubre que los juguetes, desde la sala de juegos de Christopher Robin hasta sus colecciones especiales, han hecho de NYPL su hogar definitivo. Han rechazado categóricamente cualquier intento de salida, incluso por periodos temporales cortos.

Actualmente, la New York Public Library considera que Winnie the Pooh y sus amigos están en excelentes manos. Aunque la institución mantiene una invitación abierta para una posible visita temporal si el peluche así lo requiriera en el futuro, niegan cualquier intención de cesión de propiedad. Los informes que sugieren una campaña activa para devolver a Winnie the Pooh al Reino Unido son calificados por la biblioteca como infundados. El legado del libro de 1926 seguirá celebrándose en 2026, pero el icono físico seguirá lejos de Ashdown y Londres.