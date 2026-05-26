Wilson Sports lanza su nueva colección "Paris 68" inspirada en el espíritu revolucionario del tenis moderno

Wilson Sports lanza su nueva colección "Paris 68", un homenaje al icónico año 1968, combinando moda atemporal con tecnología de rendimiento y dirigidas a atletas modernos para competición y vida cotidiana.

Wilson Sports presenta una colección que revive el espíritu de la revolución de París 1968, cuando profesionales y aficionados del tenis unieron fuerzas en la primera exposición conjunta tras casi ocho décadas de separación.

La marca, siempre a la vanguardia de la tecnología deportiva, decide rendir homenaje a ese año que marcó un hito cultural y deportivo. Al fusionar la elegancia clásica con la innovación del rendimiento, la colección se posiciona como propuesta definitiva para el atleta contemporáneo que busca precisión sin concesiones visuales.

Con el concepto "Neo Nostalgia", cada prenda combina confecciones inspiradas en la sastrería estructurada de los años sesenta con tejidos de punto integral que priorizan la transpirabilidad y la libertad de movimiento. La tecnología de rendimiento se integra de manera discreta, conservando siluetas atemporales que evitan que el rendimiento sea un punto focal en el diseño.

La paleta cromática, reminiscente de las pistas de tierra batida de Francia, incorpora tonos neutros y acentos clásicos que capturan la estética parisina de aquella época. La colección será visible en el próximo torneo de Grand Slam, donde los atletas de Wilson Tennis 360 exhibirán la línea. Tras la presentación, la marca destaca su compromiso con la artesanía y la excelencia, subrayando que cada costura y tejido están pensados para sostener tanto el rendimiento como la expresión personal.

Al adoptar la filosofía de "elegancia técnica", Wilson Sports refuerza su posición como líder en la intersección del deporte y la moda, ofreciendo una filosofía de juego más sostenida, funcional y sofisticada para la nueva generación de jugadores. A través de este lanzamiento, Wilson Sports invita a la comunidad deportiva a experimentar la evolución de la moda atlética, recordándonos que, aunque el deporte evoluciona, la esencia de la libertad, la autoexpresión y el progreso permanece igual.

La combinación de historia, tecnología y diseño refuerza el mensaje de que la verdadera innovación nace del equilibrio entre el pasado y el futuro del tenis





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