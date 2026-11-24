William Roblejo presenta su cuarto álbum junto a Cony, fusionando tradiciones musicales de Cuba, Irán y España en un proyecto de tres años lanzado por Tumi Music.

William Roblejo ha publicado su cuarto álbum de estudio en colaboración con la agrupación cubana Cony. Este nuevo trabajo discográfico representa una fusión única que integra las tradiciones musicales de Cuba, Irán y España. El proyecto surge tras más de tres años de producción y proceso creativo compartido, buscando un encuentro entre culturas diversas.

Fusión Musical y Instrumentación

El disco se caracteriza por la convivencia de diferentes instrumentos, estilos y formas de interpretación. El violín de William Roblejo comparte protagonismo con las guitarras de Dayron Ortiz y Santiago Lara. Además, la voz de David Lagos se integra en esta compleja arquitectura sonora. La producción incorpora a varios músicos iraníes que aportan instrumentos tradicionales como el ney, el kamancheh, el setar y el tombak.

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Producción y Arreglos Musicales

La realización del álbum fue un proceso extenso que requirió la coordinación de múltiples artistas y productores. William Roblejo se ha encargado de la elaboración de los arreglos musicales. La producción ha contado con la participación de Mo Fini, Christophe Rezai, Dayron Ortiz y David Alvarez, entre otros profesionales. Este esfuerzo conjunto refleja la dedicación necesaria para unir distintas herencias musicales en un solo proyecto coherente.

El Papel de Tumi Music

El lanzamiento del trabajo discográfico llega bajo el sello independiente británico Tumi Music. Este sello fue fundado por Mo Fini y se especializa en la difusión internacional de expresiones musicales. Desde su creación, la discográfica ha publicado cerca de 300 álbumes. Su objetivo principal ha sido acercar diferentes expresiones culturales al público internacional a través de la música.

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Trayectoria de William Roblejo

William Roblejo es graduado del Instituto Superior de Arte de Cuba. Su trayectoria profesional está vinculada a la música de cámara, la composición y la docencia. Este nuevo proyecto con Cony mantiene sus raíces cubanas mientras incorpora nuevas influencias. El álbum representa un punto de encuentro donde convergen las experiencias artísticas de los músicos participantes.

Impacto Cultural del Proyecto

La colaboración entre William Roblejo y Cony evidencia la posibilidad de dialogar entre culturas distintas. La inclusión de instrumentos iraníes junto a elementos cubanos y españoles crea un sonido híbrido. Este tipo de proyectos contribuyen a la visibilidad de la música latinoamericana y del medio oriente. La publicación refuerza el papel de los sellos independientes en la globalización de la oferta artística.