Wildwood rompe récords con 131 minutos de stop-motion artesanal

La película Wildwood alcanza 131 minutos, rompiendo el récord de duración en stop-motion. Este hito celebra la maestría artesanal del estudio Laika tras una larga producción.

La largometraje de animación stop-motion titulada Wildwood ha logrado un hito histórico al alcanzar una duración de 131 minutos. Este registro supera ampliamente cualquier película anterior en este nicho técnico específico. La película reivindica el trabajo artesanal meticuloso que se esconde detrás de cada uno de sus fotogramas individuales.

Estrenada en España el pasado 23 de octubre, la obra representa una prueba contundente de la paciencia extrema que exige este formato. Cada escena requiere fotografiar objetos y muñecos reales, moviéndolos ligeramente entre cada captura para simular movimiento continuo.

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Historia de la animación stop-motion y sus limitaciones

La técnica se remonta a 1898, con la obra dirigida por Albert E. Smith y J. Stuart Blackton. En aquella producción temprana, animales y acróbatas de juguete cobraban vida en un circo fotograma a fotograma. Se necesitó esperar varios años para ver clásicos más sofisticados que demostraron la viabilidad de largometrajes completos.

Estas películas históricas siempre enfrentaron una limitación añadida: el tiempo y el esfuerzo descomensurables. Por ello, hacer una película que dure más de dos horas siempre ha supuesto todo un reto técnico y logístico. Hasta ahora, el récord de duración lo ostentaba una producción de Wes Anderson de 2018 con 101 minutos.

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La producción de Laika y su esfuerzo colectivo

La película corre a cargo de Laika, estudio estadounidense referente del stop-motion internacional. Travis Knight estuvo involucrado desde que Laika adquirió los derechos de la novela homónima de Colin Meloy en 2011. Sin embargo, la producción propiamente dicha no comenzó hasta 2020.

Un equipo de más de mil artistas y profesionales levantó un universo en miniatura durante la duración del trabajo. Uno de los elementos más laboriosos fue el águila El General. Su construcción requirió alrededor de 3.000 horas y casi 4.000 plumas individuales para detallar su presencia en pantalla.

Tecnología y expresión de personajes en la obra

El proceso implicó desarrollar mecanismos para reproducir gestos y expresiones de los personajes. Esta complejidad técnica permite transmitir emociones profundas mediante marionetas físicas. En total, la película cuenta con aproximadamente una cantidad significativa de recursos dedicados a este fin.

El éxito de Wildwood demuestra que el cine de autor puede convivir con formatos de alta intensidad visual. La audiencia actual valora la textura tangible que ofrece la animación física frente a lo digital. Este logro abre nuevas posibilidades para futuras producciones independientes de gran escala.