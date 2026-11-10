Wildwood: El bosque salvaje tendrá nuevo doblaje al español en México

Imagem Films MX confirmó una nueva versión en español de la animación de LAIKA para cines de México desde el 12 de noviembre, tras las críticas al doblaje original.

La película Wildwood: El bosque salvaje tendrá una nueva versión de doblaje al español para México. La distribuidora Imagem Films MX anunció la decisión mediante un comunicado, en el que informó que esta alternativa llegará a las salas de cine del país el jueves 12 de noviembre.

Además, el público mexicano podrá elegir la versión original en inglés con subtítulos. La medida surge después de la polémica que se generó en redes sociales a finales de octubre por el doblaje original de la cinta.

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Por qué se generó la polémica en el doblaje original

El doblaje original de Wildwood contó con las voces de la actriz Macarena García, el creador de contenido Javier Ibarreche y la presentadora y actriz Natalia Téllez. Numerosos usuarios expresaron su descontento con las interpretaciones y cuestionaron la elección del elenco.

Las críticas incluyeron la demanda de una nueva versión en español. El reclamo se concentró en las redes sociales durante las últimas semanas de octubre.

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Javier Ibarreche explica su participación en el proyecto

Javier Ibarreche compartió el viernes 6 de noviembre un mensaje en sus redes sociales en el que explicó los motivos por los que aceptó participar en la producción. El creador de contenido señaló que buscaba dar sus primeros pasos como actor de doblaje y consolidarse en esa profesión.

Ibarreche reconoció que, por los comentarios que había escuchado, el resultado no había sido el esperado. Dijo comprender el descontento del público y contó que se había cuestionado en qué pudo haber fallado. Aseguró que realizó el trabajo con la mejor intención.

Imagem Films MX defiende la primera versión

Imagem Films MX señaló en su comunicado que la primera versión del doblaje se realizó conforme a los estándares creativos y profesionales establecidos. La empresa también agradeció el trabajo de todas las personas que participaron en el proceso.

La distribuidora aclaró que la nueva interpretación no busca invalidar ni desacreditar el doblaje anterior ni las contribuciones artísticas realizadas. La compañía agregó que considera fundamental escuchar las opiniones del público.

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Imagem Films MX afirmó que mantiene su compromiso de recibir comentarios respetuosos sobre sus películas y de considerar distintas perspectivas. Esa postura conecta la nueva versión con las peticiones de los espectadores que pidieron cambios.

Qué cambia para el público mexicano en salas

Para los espectadores de México, la principal novedad es que podrán ver Wildwood con una voz en español a partir del jueves 12 de noviembre. Quienes prefieran la experiencia original podrán optar por la versión en inglés con subtítulos.

El comunicado, sin embargo, no detalla quiénes integrarán el nuevo elenco de voces ni qué personajes tendrán una interpretación diferente. Tampoco se especifican más detalles sobre el proceso de regrabación.

Wildwood: El bosque salvaje es la más reciente producción de LAIKA, el estudio de animación responsable de películas como Coraline. La cinta está realizada con la técnica de animación stop motion y presenta una historia de fantasía ambientada en un bosque misterioso.