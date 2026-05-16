Widline Cadet re-imagines her childhood with multigenerational multimedia archive

Widline Cadet, an artist who was separated from her mother during her childhood in Haiti, has created a multigenerational multimedia archive to explore her experiences and family history. The archive explores the connection and disconnection of diaspora experiences and the elusive nature of memory.

CNN — Cuando tenía cuatro años, la artista Widline Cadet estuvo separada de su madre durante seis años, después de que ella emigró de Haití a Nueva York para buscar una vida mejor para su familia.

Cadet, su padre y su hermana mayor permanecieron en Thomassin y más tarde se reunieron con ella. Durante ese tiempo, su padre viajaba de un lado a otro llevando unas pocas fotografías entre ambos lugares; así fue como Cadet supo que tenía una nueva hermana menor, mientras su madre se establecía en el barrio Hamilton Heights de Nueva York. Pero las fotografías de su propia infancia y de su familia eran escasas.

A los 10 años se reencontró con su madre en Nueva York, pero al llegar a la adultez, Cadet se dio cuenta de que en realidad no la conocía bien. Tampoco tenía una comprensión amplia de su familia ni de los vínculos ancestrales que se remontaban en el tiempo. Su madre ni siquiera tenía una fotografía de su propia madre. Los recuerdos se desvanecían con cada año que pasaba.

Ahora, desde hace casi una década, Cadet ha estado creando su propio ‘archivo viviente’ multigeneracional, mezclando fotografía, video, sonido y escultura para explorar la conexión y desconexión de la experiencia diaspórica y hacer visible lo escurridizo de la memoria





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