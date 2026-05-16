Esta noticia describe un empresario francés que mudó a Italia hace ocho años tras una carrera en informática y que ahora reside en Roma y es residente fiscal italiano. La razón por la que el individuo envió su negocio a Francia y se mudó a Italia es porque Italia ofrece ventajas fiscales atractivas para los residentes con un patrimonio neto importante y un alto nivel de ingresos. Italia cuenta con un impuesto anual fijo sobre todos los ingresos extranjeros, independientemente de la cantidad, y otras exenciones fiscales.

Italia ya había recibido críticas de Francia por utilizar incentivos fiscales para atraer a residentes franceses adinerados y a otros extranjeros acaudalados, pero con el perjuicio causado a los estados del golfo Pérsico por la guerra en Oriente Medio se ha convertido en un lugar aún más atractivo para los ricos.

Pero para este francés, comprar una casa en Roma y convertirse en residente fiscal italiano fue una parte muy agradable del paquete ofrecido por el país, donde las personas con un alto patrimonio neto pueden pagar un impuesto anual fijo sobre todos los ingresos extranjeros -independientemente de la cantidad- y disfrutar de otras exenciones





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