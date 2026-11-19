Meta prueba un servicio nativo de nube para Android con cifrado total y 2 GB gratuitos, rompiendo el monopolio de Google Drive en los respaldos de WhatsApp sin necesidad de cuenta de Google.

La aplicación de mensajería Meta ha iniciado un despliegue significativo para los usuarios del sistema operativo Android, marcando el fin de la dependencia exclusiva de Google Drive para la gestión de copias de seguridad. Esta nueva herramienta nativa, actualmente en fase de pruebas en la versión 2.26.46.4, ofrece a los dispositivos móviles un espacio gratuito de 2 GB en la nube, eliminando la necesidad de poseer una cuenta de Google vinculada para realizar respaldos.

Nuevo sistema de almacenamiento nativo y gratuito

Este cambio estructural permite que los usuarios puedan guardar sus conversaciones y archivos multimedia utilizando los propios servidores de WhatsApp, una opción diseñada especialmente para quienes no utilizan servicios de Google o aquellos que han agotado el espacio gratuito previamente asignado. La implementación de este servicio interno representa una estrategia clara de Meta para diversificar la infraestructura de respaldo, ofreciendo una alternativa directa al ecosistema de Silicon Valley sin comprometer la accesibilidad básica de la plataforma.

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La introducción de esta capacidad de almacenamiento autónomo responde a la creciente demanda de privacidad y reducción de la huella digital en plataformas de terceros. Al gestionar los datos directamente, WhatsApp se posiciona como un actor independiente en la cadena de custodia de la información, asegurando que la experiencia de usuario no esté condicionada por la validez o el estado de otra cuenta de almacenamiento externa. Los usuarios pueden activar esta función de manera nativa dentro de la configuración de la aplicación, garantizando una transición fluida desde el método anterior.

Privacidad reforzada y cifrado de extremo a extremo

La seguridad de los datos constituye el pilar fundamental de esta nueva funcionalidad, ya que todas las copias de seguridad almacenadas en los servidores de WhatsApp dispondrán de cifrado de extremo a extremo, una característica que antes era exclusiva de los respaldos en Google Drive pero ahora se aplica de forma nativa al nuevo servicio. Debido a esta medida de seguridad, ni WhatsApp ni Meta podrán acceder al contenido de tus copias de seguridad, manteniendo la confidencialidad total de la información personal de los millones de usuarios que confían en la plataforma.

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Para proteger estos respaldos, los usuarios podrán utilizar su clave de acceso habitual o generar un código numérico de 64 dígitos, proporcionando un control granular sobre la desbloqueo de sus archivos históricos. Esta capacidad de autenticación robusta asegura que, incluso en el caso de un acceso físico no autorizado al dispositivo o una interceptación de datos, la información respaldada permanecerá ilegible para cualquier actor externo, reforzando la postura de la empresa sobre la protección de la intimidad digital.

La decisión de implementar este cifrado nativo también busca alinearse con las normativas de protección de datos más estrictas a nivel global, donde la capacidad de las propias empresas tecnológicas para leer los contenidos de sus usuarios es un tema de creciente escrutinio legal y social. Al mantener la clave de descodificación exclusivamente en manos del usuario, WhatsApp minimiza los riesgos legales y de reputación asociados al manejo de datos sensibles, ofreciendo una garantía técnica verificable de privacidad.

Planes de pago y vigencia de los datos

Para aquellos usuarios que requieran más capacidad de almacenamiento, la aplicación ha integrado opciones de suscripción escalables dentro del mismo entorno de gestión de respaldos. Los clientes de WhatsApp Plus tendrán disponibles 100 GB de espacio por un coste mensual de 2,49 euros, mientras que los planes de Meta One cuentan con 4 TB de espacio a partir de 6,99 euros mensuales, consolidando una oferta competitiva en el mercado de servicios premium.

Es fundamental destacar la política de retención de datos en caso de interrupción del servicio, ya que si una suscripción caduca, WhatsApp mantendrá la copia de seguridad en sus servidores durante al menos cuatro meses, brindando un período de gracia suficiente para que los usuarios puedan renovar su plan o exportar su información sin riesgo de pérdida inmediata. Esta cláusula de protección asegura que la inversión en datos históricos no se pierda abruptamente por lapsos administrativos menores.

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A pesar de la introducción de esta nueva herramienta, los usuarios de Android mantendrán en todo momento la libertad de elegir entre el nuevo almacenamiento en la nube nativo o continuar utilizando Google Drive, asegurando una transición voluntaria y sin coerción. Por ahora, esta nueva función solo está disponible para algunos usuarios seleccionados en la fase de pruebas, y todavía no hay una fecha oficial de lanzamiento para el público general, lo que implica que la difusión global dependerá de los resultados de esta etapa inicial de despliegue controlado.