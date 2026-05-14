Wes Streeting dimite como ministro de Sanidad y se presenta como candidato a primer ministro

El ministro de Sanidad británico, Wes Streeting, ha anunciado su dimisión este jueves con el objetivo de presentar su candidatura, al cargo de primer ministro, que ejerce Keir Starmer. Streeting, de 43 años, pertenece, al igual que Starmer, al ala más centrista del Partido Laborista, en el poder. Se le considera un "blairite", es decir, un seguidor de la doctrina política de Tony Blair, el laborista que ha estado en el poder durante más tiempo. Streeting es un decidido partidario de la Unión Europea.

El ministro de Sanidad británico, Wes Streeting , ha anunciado su dimisión este jueves con el objetivo de presentar su candidatura, al cargo de primer ministro , que ejerce Keir Starmer .

Streeting, de 43 años, pertenece, al igual que Starmer, al ala más centrista del Partido Laborista, en el poder. Se le considera un "blairite", es decir, un seguidor de la doctrina política de Tony Blair, el laborista que ha estado en el poder durante más tiempo. Streeting es un decidido partidario de la Unión Europea.

Hizo campaña sin éxito para que el Reino Unido celebre un segundo referéndum sobre la salida de la UE y el invierno pasado fue el primer miembro del gabinete de Starmer, que rompió el clima de silencio sobre la posible entrada de Reino Unido, en el mercado único europeo. Ahora, ya es solamente cuestión de tiempo que Streeting presente su candidatura a líder del Partido Laborista y primer ministro.

Cuenta con el apoyo de miembros destacados del Gobierno, entre ellos la ministra de Interior, Shabaka Mahmood, muy dura en materia de inmigración, que podría ser viceprimer ministra en un eventual gobierno de Streeting





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