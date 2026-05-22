Wedding Planner Explains Why Rice Thrown in Spain

Anna, a wedding planner, discusses the significance of rice throwing in Spanish weddings, stating that 'it's the desire that guests convey to the couple.' Understands the connection between rice and fertility and abundance. Expresses her belief that rice throwing is just a tradition she enjoys following and not based on superstition.

Anna, wedding planner, explains why rice is thrown at weddings in Spain, saying, 'It's the desire that guests convey to the couple.

' Arrojar este alimento cuando los novios salen de la iglesia o se acaban de casar es una práctica tradicional en nuestro país, siendo una de las celebraciones que se viven con mayor intensidad, ya que unen la emoción de la familia y seres queridos con tradición y fiesta. Una de las tradiciones más respetadas es que la novia vista de blanco, símbolo de pureza y elegancia, se ha consolidado a lo largo del tiempo y sigue siendo la opción mayoritaria, incluso cuando el resto de la ceremonia se moderniza.

También es habitual que la pareja intercambie anillos y votos durante la ceremonia. La celebración suele continuar con un gran banquete, baile y varias horas de fiesta. Que los invitados también vayan elegantes y acordes a si la boda es de mañana o de tarde, en la iglesia o en una finca, por ejemplo, también es una de las consideraciones a tener en cuenta sobre las bodas en España.

Hay más tradiciones como que quien acude a la celebración suele dar algún regalo o directamente contribuye con dinero a los recién casados





abc_cultura / 🏆 62. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wedding Traditions Spanish Customs Rice Throwing Conception Symbolism

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Paula Echevarría y el look metalizado de pantalones bombacho que atrapó miradas en su cita madrileña con Kylian MbappéLos detalles del deslumbrante conjunto 'made in Spain' que lució la actriz en un encuentro en Madrid

Read more »

Entrevista y noticia exclusiva de Cannes sobre la película 'Echoes de España''La película 'Echoes of Spain' es presentada por los directores Italia-España, Roberto Ambrossi y Javier Calvo, en la generación de películas españolas de la muestra competitiva de Cannes. La entrevista incluye la producción, el elenco y la historia de los personajes homosexuales que retratan la herencia, el arte que se hereda y la importancia de las páginas de Federico García Lorca

Read more »

Bad Bunny's meteoric rise explained by big data: 'revolutionizing' the music industryA student in his teens who started tinkering with Fruity Loops in school went on to become the most successful Latin artist of our time and one of the biggest worldwide stars. With a decade of a career and eight albums under his belt, he broke barriers and set records as his career took off. His music transcends languages and crosses musical genres. The article discusses his meteoric rise, his success, and his current tour with 12 concerts across two cities in Spain.

Read more »

Paula Echevarría y el look metalizado de pantalones bombacho que atrapó miradas en su cita madrileña con Kylian MbappéLos detalles del deslumbrante conjunto 'made in Spain' que lució la actriz en un encuentro en Madrid

Read more »

Windows USB Disconnect Sound: How to Fix Intermittent DisconnectsThis article explains the common issue of USB ports disconnecting randomly and reconnecting a few seconds later, and how to fix it without taking your computer to a technician. It also discusses the misconception that hardware damage is the cause and the real culprit behind the problem.

Read more »