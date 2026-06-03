Waymo: entre los elogios por seguridad y las alarmas por nuevos riesgos de sus robotaxis

Un análisis de CNN revela que, pese a las cifras favorables de Waymo en reducción de accidentes, sus vehículos autónomos están involucrados en cientos de incidentes con errores críticos que preocupan a autoridades, mientras la empresa se expande.

Waymo , la empresa de vehículos autónomos propiedad de Alphabet , ha desplegado miles de robotaxis en once ciudades de Estados Unidos, promocionando estadísticas que muestran que sus coches son significativamente más seguros que los conductores humanos.

Según datos de la compañía, sus vehículos tienen 13 veces menos probabilidades de verse involucrados en accidentes con lesiones graves, y un estudio revisado por pares sugiere que habrían evitado más de 500 colisiones con heridos en los últimos 170 millones de millas recorridas. Sin embargo, un análisis de CNN basado en registros gubernamentales y videos de redes sociales revela que la falta de conductor humano también genera nuevos problemas de seguridad.

Se han documentado cientos de incidentes en los que los robotaxis cometieron errores graves: saltarse semáforos en rojo, invadir carriles contrarios, adentrarse en escenas de crímenes en curso, no respetar cierres de carreteras por emergencias y rozar peatones que cruzaban legalmente. En los últimos meses, Waymo ha retirado miles de vehículos y suspendido operaciones en varias ciudades tras situaciones como circular por calles inundadas, siendo un vehículo arrastrado por la crecida en San Antonio, o protagonizar una persecución policial a alta velocidad en una zona de obras en Los Ángeles.

El año pasado, un Waymo con pasajero penetró en aguas inundadas en Austin, Texas, logrando el ocupante escapar por la ventana. Expertos como Bryant Walker Smith, profesor de la Universidad de Carolina del Sur que asesora a gobiernos sobre vehículos autónomos, advierten que estos incidentes son "indicadores de alerta temprana" y que la tecnología está reemplazando un conjunto de problemas por otros nuevos.

Funcionarios municipales, como Paige Ellis del Consejo de Austin, señalan que Waymo está agotando los recursos de la ciudad y obstaculizando respuestas a emergencias, citando un caso en el que se retrasó la atención a un tiroteo masivo. Aunque competidores como Tesla y Zoox también operan taxis autónomos, Waymo es con diferencia la mayor flota comercial. La empresa defiende que su tecnología ya hace las carreteras más seguras y que aprende de cada incidente para mejorar toda la flota.

El análisis de CNN de los aproximadamente 1.200 accidentes reportados voluntariamente por Waymo desde enero del año pasado hasta abril sugiere que, en la mayoría, los vehículos no tuvieron la culpa, y ninguno de los incidentes donde parecían responsables resultó en lesiones graves clasificadas como tales





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