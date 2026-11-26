Wanda Dench y Jamal Hinton celebran una década de amistad con una película de Lifetime. Conozca la historia viral de este lazo creado por un error.

Wanda Dench y Jamal Hinton comparten una tradición única en el paisaje cultural estadounidense: más de una década de celebraciones conjuntas del Día de Acción de Gracias. Esta conexión, surgida inicialmente por un error tecnológico en un mensaje de texto, ha trascendido lo local para convertirse en un fenómeno nacional. La pareja ha sido reconocida por medios como CNN por mantener vivo un mensaje de esperanza y comunidad durante años. Ahora, este lazo inquebrantable ha sido oficializado por la industria del entretenimiento.

La historia comenzó en 2016, cuando una invitación digital destinada a un nieto de Dench fue recibida accidentalmente en el teléfono de Hinton. En ese momento, Jamal tenía solo 17 años y cursaba su último año de secundaria. En lugar de ignorar el mensaje, el joven respondió con una selfie y una pregunta directa sobre si aún podía asistir a la cena. Dench, impresionada por la actitud del adolescente, extendió una invitación formal para que se uniera a su familia.

Also read Los derechos LGTBI y de las mujeres nunca se dan por adquiridos

El contexto social de una amistad inusual

El primer encuentro tuvo lugar en noviembre de 2016, en la residencia de Dench ubicada en el área de Phoenix, Arizona. Este momento coincidió con un período de profunda transformación social en Estados Unidos, marcado por el movimiento Black Lives Matter, la elección de Donald Trump y el trágico tiroteo en la discoteca Pulse en Florida. En medio de esta incertidumbre, la interacción entre Dench y Hinton ofreció a la nación una narrativa de conexión humana que resonó profundamente con el público.

Desde aquel primer día, el dúo ha mantenido su ritual anual, aunque la dinámica del grupo ha evolucionado con el paso del tiempo. Algunos años, la mesa estaba completa con amigos cercanos. En ocasiones, se dejaron asientos vacíos en memoria de seres queridos fallecidos. La celebración también ha servido como telón de fondo para hitos vitales, incluyendo el fallecimiento del esposo de Dench, Lonnie, en 2020 a causa de complicaciones del covid-19, la lucha de Wanda contra el cáncer de mama en 2024 y el reciente matrimonio de Hinton.

Advertisement

De la viralidad a la producción cinematográfica

La atención mediática no ha decaído con los años, como Dench esperaba inicialmente. La viuda y el joven, ahora adulto, han recibido ofertas de patrocinio de grandes marcas y constantes llamadas de prensa. Esta sostenida curiosidad pública ha culminado en una alianza con el canal Lifetime. Los productores están desarrollando una película basada en su historia, cuyo estreno está programado para coincidir con el próximo Día de Acción de Gracias, consolidando su estatus como celebridades menores reconocidas nacionalmente.

El desafío de la fama y la vida cotidiana

A pesar del éxito de su proyecto televisivo, Dench y Hinton enfrentan los retos de gestionar su imagen pública mientras mantienen sus vidas privadas. Hinton ha expresado que sus amigos le sugieren que actúe como influencer para documentar mejor su trayectoria. No obstante, ambos continúan siendo figuras accesibles que priorizan la logística de sus reuniones familiares y la autenticidad de su amistad, demostrando que una simple errata puede generar un legado duradero.