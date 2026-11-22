El duo hermano Huaman inaugura Waman en Guernica, fusionando técnica vasca con raíces peruanas, obteniendo recomendación inmediata de la Guia Michelin.

Gabriel Huaman y su hermano Renzo Huaman han inaugurado Waman, un restaurante que fusiona la herencia culinaria del Perú con el rigor técnico de la gastronomía vasca en Guernica. Este proyecto gastronómico, que combina productos de proximidad del territorio vasco con ingredientes esenciales importados de Perú, ha sido seleccionado para recibir la recomendación de la Guía Michelin apenas dos meses después de su apertura oficial al público.

Fusión de tradiciones culinarias peruanas y vascas

La propuesta de Waman surge de un diálogo culinario singular entre los dos hermanos, quienes han sabido transformar la memoria familiar peruana a través del filtro del conocimiento técnico vasco. El restaurante actúa como un referente de la cocina de autor contemporánea, estableciendo un puente directo entre las raíces sudamericanas de los creadores y el rigor de la alta cocina local.

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La experiencia en Waman se caracteriza por un recorrido fluido donde la técnica se entrelaza con el territorio mediante bocados sutiles, ácidos muy bien calibrados y fondos de gran profundidad. El equipo ha cuidado meticulosamente cada detalle, desde la selección de insumos hasta la presentación, para ofrecer una narrativa gastronómica coherente y memorable que refleja su identidad híbrida.

Ingredientes clave y procesos artesanales exclusivos

Salvo por los ajíes y otros insumos indispensables procedentes directamente de Perú, todos los demás ingredientes son de origen vasco. Esta decisión estratégica refuerza el concepto de proximidad y sostenibilidad que define al establecimiento, asegurando la frescura del producto local mientras se respetan los sabores auténticos de la cocina andina y costera del Perú.

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El cuidado por el detalle se extiende incluso a la propia mesa, donde se sirve en vajijas exclusivas acompañadas de cubiertos tallados a mano por artesanos peruanos. Este compromiso con la excelencia abarca tanto la calidad del producto como la artesanía de los utensilios, creando una experiencia sensorial completa que honra la identidad cultural de los fundadores.

Platos estrella que definen la identidad del restaurante

Entre las elaboraciones que resumen la perfecta alianza peruano-vasca destaca el ceviche de pesca del día, elaborado con pescado fresco de la costa de Vizcaya y bañado en una leche de tigre que equilibra la acidez andina con la textura impecable del Cantábrico. Este plato ejemplifica cómo la técnica vasca puede realzar los sabores tradicionales peruanos sin perder su esencia.

Otra preparación destacada demuestra cómo reinterpretar la tradición vasca utilizando carnes del Valle de Karrantza bajo la mirada de los guisos y adobos peruanos de lenta cocción. Esta fusión permite apreciar la profundidad de los sabores al combinar la robustez de la carne vasca con las complejas capas de especias y técnicas de marinado propias de la cocina peruana, culminando con una experiencia gastronómica única.

Impacto cultural y proyección futura del espacio

La proyección de Waman va más allá de sus fogones para convertirse en un espacio vivo de intercambio cultural. Este propósito se hizo evidente durante un hito reciente que entrelazó la despensa andina con el producto vasco, demostrando el potencial del restaurante como plataforma de diálogo intercultural y celebración de la diversidad gastronómica en el entorno de Guernica.