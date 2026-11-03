Wall Street rompe racha histórica tras elecciones de mitad de mandato

El índice S&P 500 enfrenta riesgos únicos por valoraciones altas y tensiones geopolíticas, rompiendo una tendencia de ganancias post-electorales que duraba desde 1946.

El mercado bursátil estadounidense se encuentra en un punto de inflexión histórico tras las elecciones legislativas de mitad de mandato celebradas este martes. Durante más de siete décadas, desde 1950, el índice de referencia de Wall Street ha registrado ganancias consistentes durante los seis meses posteriores a estos comicios. Esta racha positiva, que incluye los últimos 75 años donde ningún inversor que comprara acciones al cierre previo a las elecciones ha visto descensos hasta 1946, parece estar a punto de terminar.

Ruptura del patrón bursátil tradicional

Los analistas advierten que factores estructurales actuales difieren significativamente de ciclos anteriores. Aunque la incertidumbre preelectoral suele presionar los mercados antes de la votación y disiparse después, permitiendo a los inversores centrarse en fundamentales políticos, esta vez el panorama es distinto. Laura Cooper, responsable de crédito macro en Nuveen, señala que este año podría ser diferente debido a que las acciones ya han subido considerablemente y enfrentan vientos en contra para el próximo año.

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Jordan Jackson, estratega de mercados globales de JPMorgan, atribuye la fortaleza posterior a las elecciones en el pasado a la reducción de la incertidumbre política. Sin embargo, la volatilidad reciente, especialmente en octubre, muestra temores persistentes sobre la rentabilidad de la inteligencia artificial frente a las enormes inversiones realizadas en tecnología. Los resultados empresariales del tercer trimestre no han logrado calmar estas preocupaciones, añadiendo presión adicional al sector tecnológico.

Tensiones geopolíticas y precios del petróleo

La inquietud alrededor de la inteligencia artificial se combina con un fuerte aumento en los precios del petróleo, ensombreciendo las perspectivas económicas. Mohit Kumar, economista de Jefferies, destaca el alto riesgo de que Donald Trump reanude campañas militares intensificadas contra Irán tras las elecciones. Este escenario podría ocurrir durante el periodo entre los comicios y principios de enero, cuando no hay un Congreso plenamente operativo, lo que motiva la postura cautelosa de su firma respecto a activos de riesgo a corto plazo.

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La combinación de especulaciones bélicas y volatilidad tecnológica crea un entorno hostil para los rendimientos tradicionales. El buen comportamiento del mercado bursátil tras las elecciones de mitad de mandato suele producirse después de caídas previas; de hecho, desde 1942, el S&P 500 ha registrado una caída media del 18 % desde su punto máximo hasta su mínimo anual en esos años. La caída más pronunciada del S&P 500 en 2026 fue del 9%, pero los indicadores sugieren vulnerabilidades mayores ahora.

Valoraciones récord y concentración del riesgo

Las valoraciones actuales representan otra diferencia crítica con elecciones pasadas. Nunca antes las acciones estadounidenses habían estado tan caras de cara a unas elecciones de mitad de mandato. Según un análisis citado, el indicador alcanzó niveles de 40,7, muy por encima del máximo anterior de 33,8 registrado en octubre de 1998. En los ocho años anteriores donde el indicador superó ese nivel, las ganancias a seis meses fueron por término medio poco más de la mitad de las registradas en otros 13 años.

DoubleLine Capital explica que más de la mitad de la rentabilidad del S&P 500 en los primeros nueve meses de 2026 provino de pocos grandes nombres, haciendo al índice vulnerable a caídas específicas. Desde 1951, el S&P 500 ha registrado una rentabilidad anual media del 13,7% bajo un presidente republicano y un Congreso dividido, según Carson Investment Research. Esto contrasta con el 4,9% cuando los demócratas controlan ambas cámaras bajo un presidente republicano.

Implicaciones políticas para los mercados

La configuración del Congreso será determinante para los próximos movimientos del mercado. Es probable que los demócratas ganen la Cámara de Representantes, dejando al Senado como factor decisivo. Si los republicanos mantienen el control del Senado, el Congreso quedaría dividido, históricamente asociado con mejores rendimientos bajo un presidente republicano. Monica Guerra de Morgan Stanley Wealth Management señaló que menos cambios drásticos en políticas pueden traducirse en menos perturbaciones para el mercado.