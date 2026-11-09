Wall Street repunta tras caída de Nvidia por escándalo de Jensen Huang

Los principales índices de Wall Street suben a pesar de la caída del 4% en las acciones de Nvidia debido a las investigaciones por espionaje y el escándalo personal de su CEO.

Los principales índices bursátiles de Estados Unidos registraron un repunte significativo el lunes, demostrando resiliencia frente a la debilidad individual de Nvidia. El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq experimentaron subidas impulsadas por ganancias generalizadas en múltiples sectores industriales y tecnológicos. Esta recuperación marca un punto de inflexión tras la brutal venta masiva de acciones observada en la jornada anterior.

Rebote del S&P 500 y Nasdaq en jornada clave

El S&P 500 registró un incremento del 2,35%, consolidando su mejor desempeño diario desde el mes de abril. Simultáneamente, el Nasdaq se disparó un 2,7%, logrando su jornada más alcista desde julio. Esta subida conjunta indica que los inversores están comenzando a absorber el shock inicial de la corrección reciente, aunque la incertidumbre persiste en torno a los gigantes tecnológicos.

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El índice Nasdaq Composite, altamente sensible al comportamiento de las empresas de tecnología, había cerrado el jueves en territorio de corrección con una caída superior al 10% respecto a sus máximos históricos de hace un mes. Las subidas del viernes y del lunes permiten recuperar parte de esas pérdidas, pero la volatilidad sigue siendo una constante en este entorno de mercado.

Nvidia cae un 4% por escándalo personal y espionaje

En contraste con la tendencia general alcista, las acciones de Nvidia cayeron aproximadamente un 4,3% al cierre del lunes. El valor llegó a descender hasta un 8,8% poco después de la apertura, pero logró moderar el retroceso durante la sesión. Esta caída redujo cerca de 192.000 millones de dólares del valor de mercado de la compañía, evidenciando la sensibilidad extrema del capital ante las noticias corporativas de su líder.

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La presión sobre el papel de Nvidia se debe a la confesión del CEO Jensen Huang sobre una relación extramatrimonial, sumada a la confirmación de que la empresa investiga denuncias de que Huang fue objetivo de una operación de inteligencia extranjera. Las acciones han perdido un 25% desde su máximo alcanzado hace un mes y eliminaron todas las ganancias acumuladas en lo que va de año.

Investigación interna y preocupaciones de la junta directiva

En un comunicado oficial emitido el domingo, Nvidia declaró que su junta directiva no tiene motivos para creer que se haya comprometido la seguridad nacional ni los secretos de la corporación. No obstante, la investigación examinará toda la información disponible sobre el incidente. Jensen Huang reafirmó su compromiso con la protección de la empresa y el apoyo a la seguridad nacional de Estados Unidos en una nota dirigida al personal.

Analistas de Citi destacan en sus informes que la clave para los inversionistas es si esta investigación revelará daños mayores que pongan en riesgo la continuidad de Huang como director ejecutivo. Además, existen temores sobre posibles implicaciones regulatorias que podrían restringir las ventas de los chips de la empresa, agravando la incertidumbre en un sector ya delicado.

Tensiones geopolíticas y sostenibilidad del auge de la IA

Estos eventos ocurren en un momento crítico para la industria de la inteligencia artificial, marcada por una volatilidad creciente. Existe un recelo creciente sobre la sostenibilidad de la expansión masiva de centros de datos, exacerbada por la incertidumbre política tras las elecciones intermedias. Los inversores deben ahora evaluar el riesgo de una desaceleración en el gasto tecnológico y la demanda de infraestructura.

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Fundada en 1993 y cotizada desde 1999, Nvidia ha sido el principal beneficiario del auge de la IA gracias a sus unidades de procesamiento gráfico. La empresa suministró tecnología clave a OpenAI en 2016, facilitando el desarrollo posterior de ChatGPT. A pesar de su crecimiento del 1.250% en cuatro años, la tensión entre Estados Unidos y China añade una capa extra de complejidad a su futuro operativo y de mercado.