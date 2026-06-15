Wall Street impulsada por el éxito de SpaceX y oportunidades en valores europeos

El mercado experimentó un notable repunte tras la salida a bolsa de SpaceX, que registró una subida del 18% y alcanzó los 160 dólares. Este evento impulsó a los principales índices y generó un sentimiento alcista. Valores europeos como Enagás, Azkoyen, Merlin Properties y Acerinox mostraron fortaleza y ofrecen oportunidades de inversión con niveles clave de entrada y stop loss detallados por analistas.

Wall Street también registró subidas importantes gracias al éxito de la colocación de SpaceX, apoyando el sentimiento alcista del mercado. Valores como Enagás , Azkoyen , Merlin Properties y Acerinox presentan oportunidades de inversión tras confirmar o acercarse a nuevos máximos.

Se destacan estrategias específicas de entrada y stop loss para cada uno de estos valores seleccionados en el panel de control del analista.cerró el viernes de la semana pasada con una gran subida tras un importante hueco de apertura alcista, lo que le llevó a marcar nuevos máximos históricos nunca vistos por la euforia de la salida a bolsa de SpaceX.tuvimos una sesión claramente enfocada en la colocación de SpaceX, que resultó ser un éxito y llevó a que todos los principales índices subieran, confirmando de esta manera las velas envolventes de la sesión previa.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en: El valor confirma sus nuevos máximos por lo que hemos entrado en 17,80 euros colocando un stop loss inicial en los 17,26 euros en base cierres. : Cerró en 12,55 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 11,96 euros en base cierres.

: El valor ha marcado un nuevo máximo, pero no ha podido mantenerlo en base cierres por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 15,40 euros colocando un stop loss en los 14,75 euros en base cierres. : Cerró en los 16,98 euros y estamos dentro desde los 16,22 euros. Incrementamos nuestro stop loss hasta los 15,99 euros en base cierres.

SpaceX despega en bolsa con una subida del 18% y alcanza los 160 dólares en la mayor opv de la historiaAcciona inicia una prometedora reacción técnica que exige superar los 245,50 euros en cierresDisfruta de la experiencia completa. Suscríbete para escuchar todos nuestros artículos y acceder a los resúmenes clave de la actualidad





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