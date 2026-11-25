Cantabria investiga 251 accesos no autorizados a la historia clínica de Carmen Rey y su familia. El Servicio Cántabro de Salud oculta protocolos mientras persisten intrusiones de terceros.

Un Juzgado de lo Penal de Cantabria ha iniciado las diligencias necesarias para esclarecer una masiva vulneración de la privacidad de los datos sanitarios, centrada inicialmente en el historial clínico de Carmen Rey. Este caso grave de seguridad informática y protección de datos ha emergido tras una revelación doméstica en una boda, donde una invitada confesó acceder habitualmente a la información médica de la joven fallecida sin justificación alguna. La familia de Carmen Rey decidió actuar ante esta amenaza a su intimidad y solicitó formalmente las auditorías de acceso a su historia clínica, un procedimiento que resultó ser largo y complejo de ejecutar.

251 accesos injustificados tras el fallecimiento

Los documentos obtenidos a través de las auditorías revelan un descontrol absoluto con 251 registros de accesos injustificados al expediente médico de la paciente. La gran mayoría de estas intrusiones, concretamente 211, se produjeron durante las 33 horas que estuvo ingresada Carmen Rey en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander antes de morir. Sin embargo, la irregularidad no cesó con el óbito de la joven; desde que falleció en marzo del año pasado, 40 personas distintas han seguido entrando a consultar sus documentos médicos en repetidas ocasiones.

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Participación de personal externo e inteligencia artificial

El caso ha adquirido una complejidad jurídica significativa debido a la participación de personal externo en las consultas de la historia clínica. Entre los usuarios que han accedido a los datos se encuentra la directora ejecutiva de una empresa de Inteligencia Artificial dedicada al asesoramiento hospitalario, identificada claramente en los registros oficiales. Esta conexión con actores privados y tecnológicos sugiere una posible filtración de datos sensibles hacia entornos ajenos al sistema sanitario público cántabro.

Otras irregularidades en horarios y perfiles de acceso

Los registros muestran patrones de acceso sospechosos que desafían la lógica operativa de un centro hospitalario. Se han documentado consultas a las cuatro de la mañana, a las seis de la tarde, y durante fines de semana completos, incluyendo sábados y domingos. Además de médicos, han accedido al sistema administrativo, investigadores y becarios que realizan búsquedas con el nombre completo de la paciente en lugar de utilizar identificaciones anonimizadas. En un caso específico, un pediatra accedió a los datos desde un centro de salud que no era el suyo, violando los protocolos de pertenencia territorial.

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Resistencia institucional y falta de transparencia

La familia de Carmen Rey, encabezada por su hermana Loreto Rey, quien actúa como abogada, ha denunciado la inacción y el silencio de las instituciones responsables. El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, el Servicio Cántabro de Salud y la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria se han negado a proporcionar explicaciones detalladas o el protocolo de seguridad. Aunque el Servicio Cántabro de Salud admitió no tener constancia de cesiones a terceros, la evidencia de los accesos externos contradice esta postura, generando interrogantes sobre el tráfico de datos.

Impacto familiar y persistencia de las intrusiones

La violación de la privacidad no se limita a Carmen Rey; sus familiares también detectaron entradas injustificadas en sus propios historiales clínicos. Un ejemplo de esta invasión simultánea ocurrió mientras se celebraba el funeral de Carmen, cuando alguien consultaba simultáneamente los datos médicos de su madre. A pesar de la denuncia formal y de que el asunto está en el Juzgado de lo Penal número 1 de Santander, las intrusiones continúan. En junio de este año, se contabilizaron 40 registros adicionales sin que se especificara la finalidad ni el contenido exacto consultado, lo que confirma la necesidad urgente de reformar la Ley de Salud Digital de Cantabria.