Vulnerabilidad SMS Android afecta llamadas y reinicia dispositivos

Google corrige fallo crítico en Android que interrumpe llamadas móviles y reinicia teléfonos mediante mensajes SMS maliciosos sin interacción del usuario.

Una vulnerabilidad crítica en el sistema operativo Android permite que mensajes de texto maliciosos interrumpan las llamadas y reinicien dispositivos sin que el usuario intervenga. Este fallo afecta la gestión de la conexión móvil y puede dejar el teléfono inutilizable mediante la recepción automática de comandos dañinos.

Mecanismo del fallo en Android y su impacto

La investigación revela que el sistema de Android puede procesar automáticamente ciertos mensajes sin necesidad de abrirlos o mostrarlos en la bandeja de entrada. Los atacantes aprovechan este funcionamiento legítimo para enviar comandos especiales que generan errores en el software encargado de la conectividad y las llamadas telefónicas.

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Los efectos son inmediatos y graves. La vulnerabilidad puede cortar las llamadas en curso, incluso si se trata de una llamada a los servicios de emergencia. Además, el dispositivo puede entrar en un bucle de reinicio continuo, impidiendo su uso normal hasta que se solucione el problema de software subyacente.

Requisitos técnicos y versión de Android

La explotación de esta falla no requiere ningún toque o interacción física con la pantalla del móvil. Basta con recibir el mensaje malicioso para que el sistema intente procesarlo y desencadene el error. Se ha determinado que veinte mensajes consecutivos son suficientes para provocar el fallo en la mayoría de los casos.

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El alcance del daño depende estrictamente de la versión de Android instalada y de los parches de seguridad previos. Los dispositivos que no cuentan con las actualizaciones más recientes son los más vulnerables, ya que el software antiguo no incluye las protecciones necesarias para filtrar estos comandos SMS corruptos.

Actualizaciones de Google y parche de octubre 2026

Google advirtió sobre este problema en mayo de 2026 y publicó los detalles técnicos de la investigación el 29 de octubre. La compañía desarrolló una solución integrada en el código fuente de las actualizaciones de seguridad de octubre de 2026 para las versiones Android 14, 15, 16 y 17.

No obstante, la implementación de este parche no es universal ni automática. La disponibilidad de la corrección depende directamente de las actualizaciones que distribuyan cada fabricante de dispositivos móviles a sus usuarios. Esto crea una brecha de seguridad donde los teléfonos antiguos o de marcas menos comunes pueden permanecer expuestos por tiempo indefinido.

Verificación del parche y estado actual

Los usuarios deben verificar manualmente si sus dispositivos están protegidos accediendo a los Ajustes del sistema. Deben buscar el apartado de Seguridad y consultar la fecha del parche de seguridad instalado. Si la fecha es anterior a octubre de 2026, el dispositivo podría ser susceptible a este ataque de denegación de servicio.

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A pesar de la gravedad del fallo y su capacidad para interrumpir el funcionamiento del teléfono, hasta la fecha no existen pruebas de ataques generalizados contra los usuarios. Se recomienda mantener el sistema actualizado y evitar abrir mensajes SMS de remitentes desconocidos como medida de precaución adicional.