Vueling Cursa Bombers Barcelona 2025: 16.000 corredores en la carrera del 8 de noviembre

La Vueling Cursa Bombers Barcelona celebra su 27ª edición el 8 de noviembre con 16.000 participantes. Conoce el recorrido, salida y detalles de este evento deportivo.

La 27ª edición de la Vueling Cursa Bombers Barcelona, organizada por PRENSA IBÉRICA, Relay Events y Sport Life Ibérica, se celebrará el próximo domingo 8 de noviembre. Esta importante prueba atlética está prevista para reunir a un total de 16.000 participantes que tomarán parte en una de las carreras de fondo más emblemáticas de la capital catalana. El acto de presentación oficial servirá para repasar los grandes ejes de la edición, incluyendo los datos de participación, el recorrido exacto y el dispositivo de salidas.

Detalles de la salida y recorrido urbano

A las 8:50 horas (CET), la bocina y el camión de los bomberos darán el pistoletazo de salida simbólico a la competición. Inmediatamente después, a las 9:00 horas (CET), arrancarán los participantes en cuatro salidas coordinadas. Los corredores tendrán un tiempo máximo de 90 minutos para completar un recorrido llano y rápido diseñado para favorecer los tiempos óptimos. La ruta pasa por el Paral·lel, la Gran Via, la Ronda de Sant Pere y la Via Laietana, antes de regresar a la meta junto al Parc de la Ciutadella.

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Inscripciones, transporte y patrocinio verde

La expo y la recogida de dorsales se instalarán en el paseo de Lluís Companys el viernes 6 y el sábado 7 de noviembre, de 10:00 a 20:00 horas (CET). TMB repartirá 8.000 billetes sencillos gratuitos entre quienes los soliciten al recoger el dorsal, una forma clara de animar a llegar en transporte público. También se presentarán la camiseta y la medalla oficiales, destacando la apuesta por la sostenibilidad y la aplicación móvil de la carrera para mejorar la experiencia de los atletas.

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Perfil demográfico y apoyo solidario

La edad media de los participantes es de 36 años y la franja que más corredores concentra es la de 30 a 39 años. Por sexos, la prueba se reparte entre un 60% de hombres y un 40% de mujeres, lo que implica que habrá alrededor de 6.400 corredoras en la salida. Como cada año, la Vueling Cursa Bombers reserva un euro por participante para las iniciativas solidarias de Bombers Solidaris, consolidando su compromiso social.

Historial de recaudación y datos oficiales

El Campionat de Catalunya de 10 km en ruta también formará parte del evento central. En 2025, entre donaciones y retos solidarios, la recaudación alcanzó los 65.780 euros, marcando la cifra más alta de su historia. Los organizadores han confirmado que la cuenta atrás tendrá su primer hito durante el acto de presentación, donde se detallarán las iniciativas solidarias y la logística general del día de la carrera para todos los asistentes y atletas registrados.