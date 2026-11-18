El diseñador Jon Lomberg revela la autoría de la imagen del águila culebrera de Doñana enviada a las estrellas por la sonda Voyager 1. Un hallazgo histórico que conecta la fauna ibérica con el espacio interestelar tras décadas de incertidumbre sobre su origen y selección.

El diseñador Jon Lomberg ha esclarecido por primera vez el origen fotográfico de una de las imágenes más emblemáticas contenidas en el Disco de Oro de las sondas Voyager, que fue enviada al espacio exterior en el año 1977 para documentar la vida en la Tierra. Este descubrimiento llega coincidiendo con el hito alcanzado por la sonda Voyager 1, que recientemente ha completado un viaje de un día luz de distancia desde nuestro planeta, situándose en la frontera del espacio interestelar. Lomberg, quien trabajó junto al astrofísico Carl Sagan para seleccionar y diseñar el contenido visual y auditivo de este mensaje interplanetario, ha confirmado que la fotografía muestra a un águila culebrera descendiendo con las alas desplegadas y una serpiente en la boca.

Selección del contenido interplanetario

La decisión de incluir esta imagen específica en el registro que viaja por el cosmos fue motivada por la necesidad de representar con claridad biológica la anatomía y la mecánica del vuelo de las aves. Jon Lomberg explica que eligió al águila porque consideró apropiado que este ave de rapiña simbolizara a todas las demás aves, ya que la inspiración para los sueños humanos de volar proviene de ellas y finalmente condujo a la creación de la misión Voyager. La imagen fue seleccionada de entre múltiples opciones porque permitía a los biólogos extraterrestres, si es que existieran, comprender la estructura física y el movimiento de los animales terrestres con el máximo detalle posible.

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Autoría de la fotografía en Doñana

Tras décadas de incertidumbre sobre quién capturó la toma, Lomberg ha identificado que la imagen pertenece al fotógrafo Josep Ramón Pons, uno de los pioneros que documentó la vida salvaje del Parque Nacional de Doñana durante la década de 1970. Lomberg encontró la fotografía original en un libro publicado en la Universidad de Cornell, un proceso tedioso en una época anterior a internet donde encontrar imágenes concretas requería una búsqueda física rigurosa. La fotografía original muestra al águila llegando a un nido situado en uno de los lugares más escondidos del parque, el Charco del Toro, donde le espera un polluelo.

Contexto histórico de la fauna ibérica

El descubrimiento recupera la memoria de los años 60 y 70, cuando Josep Ramón Pons trabajó codo con codo con otros fotógrafos pioneros como el catalán Arturo Sarró bajo la supervisión del naturalista Carlos Ortega y Lara, fundador de la estación biológica de Doñana. En uno de los primeros documentales de Doñana, producido en esa época, se puede ver el mismo nido de águila culebrera en una escena muy similar al minuto 21, donde el narrador describe a la ave como una de las más hermosas de las águilas ibéricas. Este contexto histórico sitúa la fotografía no solo como un elemento gráfico, sino como un testimonio biológico de la fauna protegida en un espacio natural que ha permanecido en el olvido durante 50 años.

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Legado de Josep Ramón Pons

A pesar de la importancia del hallazgo, existe la incógnita de si Josep Ramón Pons tuvo noticia de que su imagen había partido hacia el espacio interestelar. Su hijo, Luis Pons, de 65 años, relata que nunca escuchó a su padre mencionar esta historia y carece de ninguna prueba física de que Pons conociera este viaje. La necrológica de su padre, publicada en el año 2013, tampoco hace referencia a la misión espacial, lo que sugiere que la noticia pudo no haber llegado a su conocimiento directo durante su vida.

Testimonios de la comunidad científica

La única pista existente de que el entorno de Pons conocía este detalle proviene de otro fotógrafo histórico ya desaparecido, quien mencionó en una publicación que una imagen del águila culebrera volando sobre las dunas de Doñana de Josep Ramón Pons recorría el Universo a bordo de una nave Voyager. El fotógrafo Díaz de los Reyes, quien fue uno de los tres fundadores de la editorial Olivo que distribuyó el libro internacionalmente, confirma que esta es la primera vez que oye hablar de esta foto específica en el contexto de la misión espacial. Este reconocimiento finaliza una búsqueda histórica que conecta la conservación del patrimonio natural español con la exploración espacial de la humanidad.