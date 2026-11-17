La sonda Voyager 1 de la NASA supera la barrera de un día luz, una distancia de 26 mil millones de kilómetros, consolidando su estatus de objeto humano más lejano.

La sonda Voyager 1 de la NASA se posiciona este miércoles como el objeto fabricado por el ser humano que ha alcanzado la mayor distancia en el espacio. Tras cumplir un recorrido de 49 años, dos meses y 11 días desde su lanzamiento, la nave ha superado la barrera equivalente a un día luz desde nuestro planeta.

Esta hito marca un momento histórico en la exploración espacial, ya que la sonda ha recorrido una distancia de aproximadamente 26 mil millones de kilómetros. Este valor representa exactamente la distancia que una partícula de luz puede completar en un período de 24 horas, estableciendo un nuevo referente de escala cósmica para la humanidad.

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Contexto Histórico y Lanzamiento de las Sondas

Las sondas gemelas Voyager 1 y Voyager 2 fueron lanzadas entre agosto y septiembre de 1977 desde Cabo Cañaveral. Su misión inicial consistía en explorar los planetas gigantes de la región exterior del Sistema Solar, incluyendo Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. También debían estudiar sus 48 lunas conocidas, así como los sistemas únicos de anillos y campos magnéticos asociados a estos cuerpos celestes.

El viaje comenzó con un objetivo modesto tras los sucesos de la carrera espacial. Alan Cummings, astrofísico involucrado en el proyecto, admite que oficialmente se diseñaron las sondas para una misión de cinco años centrada en Júpiter y Saturno. No obstante, los científicos prepararon discretamente las naves para un viaje más largo, construyéndolas con una robustez extra para sobrevivir en el entorno interestelar a largo plazo.

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Comparación de Distancias y Velocidades Cósmicas

Para dimensionar la magnitud de este avance, es necesario comparar la nueva distancia de la Voyager 1 con otros cuerpos celestes. La Luna se encuentra a solo 1,3 segundos luz, mientras que el Sol está a 8,3 minutos luz. Neptuno, el planeta más lejano del Sistema Solar, se ubica a 4 horas y 10 minutos luz de distancia desde la Tierra.

En febrero de 1998, la Voyager 1 ya había superado a la Pioneer 10 de la NASA como el objeto fabricado por el ser humano más lejano. Sin embargo, alcanzar un día luz implica una separación física que trasciende la comprensión intuitiva, ya que nada en el universo puede viajar más rápido que la luz.

Tecnología y Gestión del Proyecto Espacial

La sonda continúa operando y enviando información invaluable a los astrónomos, pese a utilizar una tecnología que hoy parece primitiva. Linda Spilker, científica responsable del proyecto desde 2022 y miembro del equipo desde 1977, explica que el mando a distancia de un coche moderno tiene tanta capacidad de memoria como los ordenadores de la Voyager. Este logro extraordinario para su época permitió que la sonda sobreviviera a décadas de viaje.

Los antecedentes de esta misión se remontan a la década de 1960, cuando la Mariner 2 sobrevoló Venus en 1962 y la Mariner 4 tomó las primeras fotografías cercanas de Marte en 1965. La alineación rara de los planetas exteriores prevista por el ingeniero Gary Flandro a finales de los 70 permitió el Gran Tour, facilitando el acceso a todos los gigantes gaseosos con una sola flota de naves.