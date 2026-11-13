Vox y PP definen sus programas educativos con exámenes únicos y límites culturales

Vox y el PP presentan propuestas educativas convergentes que incluyen la EVAU única, prohibición del burka y gratuidad en infantil. El PSOE anuncia su programa para el 15 de noviembre.

La formación política Vox ha oficializado hoy su programa electoral con once propuestas educativas de gran calado, destacando la intención de limitar la concentración de alumnos de otras culturas por aula y la creación de clases de nivelación para mejorar la integración académica. Esta iniciativa se suma a medidas como la prohibición del burka en centros escolares, la eliminación de menús halales y la recuperación de las reválidas, así como el establecimiento de una EVAU única para estandarizar el acceso a la universidad.

Propuestas concretas de reforma educativa

El Partido Popular de Santiago Abascal plantea una agenda que coincide significativamente con la de Vox en aspectos clave, como la sustitución de la actual LOMLOE y la aplicación de una PAU común, además de apoyar la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años. El objetivo central de esta coalición política es garantizar la enseñanza en español en todo el territorio nacional y revisar las homologaciones de títulos extranjeros para asegurar estándares académicos rigurosos.

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Se propone eliminar los contenidos que el partido califica de ideológicos y ajenos a las materias académicas, impulsando prioritariamente las matemáticas, la lectura, las humanidades y las ciencias. Para fomentar el respeto en las aulas, se insta a la prohibición de los móviles en clase junto con un refuerzo de la autoridad del profesor y un plan de prevención contra el acoso escolar, asegurando que ningún español quede sin estudiar por falta de recursos.

Límites culturales y clases de nivelación

Una de las medidas más controvertidas es establecer un número máximo de alumnos por aula procedentes de otras culturas o con dominio insuficiente del español, para evitar la segregación y mejorar el aprendizaje. Se crean aulas de nivelación donde los alumnos que se incorporen al sistema alcancen el nivel requerido sin ralentizar a sus compañeros, ofreciendo más posibilidades de éxito académico mediante programas de acogida y apoyo lingüístico similares a los existentes en Suiza y Alemania.

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Además, se prohibiría el uso del burka y el niqab en todos los espacios públicos, con especial atención a centros educativos o entornos donde se vea comprometida la seguridad. Las familias podrán escoger centro para sus hijos, así como para la concesión de ayudas y subvenciones educativas, plazas de guardería y becas de comedor y transporte, eliminando la situación económica o social como impedimento para la libre elección.

Posiciones de otros partidos y próxima presentación

Mientras el PP y Vox ya han presentado sus programas, otras fuerzas políticas como el BNG, ERC y Coalición Canaria centran sus propuestas en la defensa de la escuela pública, la financiación y el modelo lingüístico. El BNG defiende la gratuidad y pide más competencia para Galicia, ERC propone blindar la inmersión lingüística y aumentar el porcentaje destinado a educación, y Coalición Canaria pide reforzar las plazas públicas gratuitas de 0-3 años.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que no necesita el respaldo de Jordi Wild para su programa, aunque este último ha expresado preocupación por los perfiles políticos. El gobierno de coalición, liderado por el PSOE, prevé presentar su programa para este domingo 15 de noviembre en Alcorcón, renovando compromisos anteriores como la ley específica de enseñanzas artísticas y un aumento en la dotación de becas.