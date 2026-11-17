Vox respalda la creación de centros de devolución en Ruanda avalada por Austria, Alemania, Dinamarca, Grecia y Países Bajos.

Vox ha manifestado su apoyo a la iniciativa de cinco países europeos para establecer centros de deportación en terceros países, tras confirmar que el partido quiere sumarse a este mecanismo si llega al Gobierno. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha defendido durante un acto en Lanzarote la creación de estos centros para expulsar a las personas que entren de forma ilegal y combatir a las mafias que facilitan la entrada de migrantes al territorio comunitario.

Austria, Alemania y otros países aprueban centro en Ruanda

La propuesta ha sido acordada por Austria, Alemania, Dinamarca, Grecia y Países Bajos, quienes han establecido un centro de procesamiento y devolución en Ruanda. Esta medida ha sido aprobada gracias al Reglamento de Retornos, una normativa adoptada por la Unión Europea el mes pasado y aprobada previamente por el Parlamento Europeo en junio, que permite por primera vez la creación de centros de devolución en terceros países para agilizar las deportaciones.

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Vox respalda el reglamento y exige restricciones en nacionalidad

Santiago Abascal ha reiterado su posición de que si Marruecos o Mauritania no aceptan a los migrantes retornados, España tampoco debe hacerlo. El líder de Vox ha señalado que habrá que establecer estos centros para garantizar que nunca más los españoles padecerán lo que ha definido como una invasión migratoria, coincidiendo con el mensaje que expresó un día antes en Tenerife. Además, Vox aboga por endurecer los requisitos para adquirir la nacionalidad española y deportar a los inmigrantes que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida.

Opinión pública y críticas sobre bonificaciones sociales

En el mismo acto, Abascal ha sido cuestionado sobre si su esposa cobra el bono social para familias numerosas, respondiendo que en su casa nadie renuncia a las ayudas a familias vulnerables. Esta situación ha generado críticas en la oposición, incluido Vox, que ha denunciado casos similares con la pareja de la ministra de Sanidad, Mónica García, argumentando que el dinero de los españoles está mejor orientado hacia las familias necesitadas que hacia los allegados al ejecutivo.

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Vox y el PP en la migración y la ley de nietos vasca

Abascal ha aclarado que la coincidencia con el Partido Popular en materia migratoria es profunda y no se trata solo de lemas, sino de determinar cuántos sobran en lugar de quién más puede venir. Respecto a la ley de nietos vasca propuesta por el PP, el líder de Vox ha afirmado que fue una propuesta originalmente presentada por su partido y que están dispuestos a entenderse sobre ella, incluyendo el voto de los tataranietos para restablecer justicia ante las expulsiones por el terrorismo de ETA.

Relaciones con el PP y Feijóo en las elecciones generales

El líder de Vox ha respondido irónicamente a la declaración de Alberto Núñez Feijóo sobre estar más cerca de Abascal que del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegui, comparándolo con una declaración ofensiva. Abascal ha exigido que el PP aclare con quién va a pactar después de las elecciones generales, señalando que en Europa el PP y el PSOE suelen pactar todo, incluyendo políticas migratorias que considera condenadas para Canarias. También ha mencionado las polémicas en las listas electorales y el papel clave del Senado en la batalla electoral.