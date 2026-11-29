Análisis detallado del impacto de Vox y la Ley D'Hont en las próximas elecciones. Cómo las provincias pequeñas y Cataluña decidirán la mayoría absoluta.

Las proyecciones electorales actuales apuntan a una competencia extremadamente ajustada entre el bloque de la derecha, integrado por los populares y Vox, y el gobierno liderado por Pedro Sánchez. La confianza en los sondeos disminuye debido a experiencias pasadas, como las elecciones de 2023, donde las expectativas iniciales no se cumplieron y se requirió una articulación cuidadosa para lograr la investidura.

Vox y el impacto en provincias minoritarias

Los analistas señalan que las provincias con menos de cinco escaños representan un factor determinante en la redistribución de poder. En los comicios de 2023, Vox no obtuvo representación en ninguna de estas circunscripciones, con la excepción de Guadalajara, y los resultados finales separaron al PP y al PSOE por apenas 16 escaños y 339.119 votos.

Also read Los jueces tumban el recurso de Vox y avalan las medidas de Fuenlabrada contra la contaminación

Las encuestas actuales proyectan que el partido de Abascal conseguirá presencia en al menos 15 de las 21 circunscripciones pequeñas, situándose en un entorno del 19-20% del voto. Esta subida podría permitir a Vox obtener un diputado en provincias como Albacete, Burgos, Cáceres, Cuenca, Huesca, La Rioja, León, Lleida, Palencia, Salamanca, Segovia, Teruel, Ávila, Zamora y Ceuta.

Mecanismo de la Ley D'Hont y disputas

La aplicación de la ley D'Hont hace difícil predecir exactamente a qué fuerza política se arrebatarán los escaños, ya que depende de quién ostentaba el último asiento en los anteriores procesos electorales. Si el crecimiento de Vox se concentra en circunscripciones de menor tamaño, el cambio numérico puede ser significativo y alterar sustancialmente el resultado final.

Advertisement

Según el análisis de Manuel Mostaza, politólogo especializado en el tema, el voto de Vox podría quitar escaños tanto al PP como al PSOE en estas regiones. Específicamente, se anticipa que el Partido Popular mantendría o recuperaría plazas en Cáceres, Cuenca, Huesca, Palencia, Salamanca, Segovia, Teruel, Ávila, Zamora y Ceuta, mientras que el PSOE podría ver reducida su representación en Albacete, Burgos, La Rioja, León y Lleida.

Cataluña y el peso del PSC

Cataluña resulta fundamental para la estabilidad del ejecutivo de Pedro Sánchez debido al alto número de escaños que reparte, especialmente en Barcelona. Si se excluyera a esta comunidad de la ecuación, se habría producido una mayoría absoluta clara para PP y Vox en 2023, lo que resalta el papel crucial del PSC como sostén principal del gobierno central.

La fragmentación del voto en Cataluña, con la participación de ERC, Junts, PSOE y el Frente Amplio, contrasta con la estructura binaria de la derecha. El PSC mantiene una posición sólida con proyecciones de alrededor de 12 escaños en la provincia homónima, aunque los partidos situados a su izquierda experimentan un desgaste mayor.

Efecto Aliança Catalana y próximos pasos

Además de los actores tradicionales, surge la influencia del efecto Aliança Catalana, un movimiento que, sin presentarse directamente, atrae a un creciente número de simpatizantes. Este fenómeno podría dispararse en Cataluña y llegar a obtener entre 5 y 6 escaños, enfocando su discurso en la inmigración.

Advertisement

Las perspectivas para el bloque de la derecha en esta región también son positivas, recordando que en 2023 el PP estuvo a solo 3.500 sufragios de quitar un escaño a los independentistas en Lleida. El PSOE también estuvo cerca en Tarragona, a 1.247 votos de arañar un asiento, lo que indica una competencia feroz en los territorios clave que definirán el futuro político del país.