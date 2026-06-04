Vox solicita comparecencia de Marlaska, González y Llamas por el 'caso Leire Díez'

La formación de Santiago Abascal ha registrado en el Senado las solicitudes de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, el teniente general Manuel Llamas, tras el último informe de la Guardia Civil en el 'caso Leire Díez'. Según las solicitudes registradas por Vox en la Cámara Alta, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado que Díez habría mantenido reuniones con González y habría impulsado actuaciones para promover una investigación interna contra la propia UCO. Los investigadores indican que Díez aseguró tener acceso a 'los de arriba' del Gobierno en el marco de gestiones relacionadas con investigaciones que afectaban al entorno del PSOE y del Ejecutivo.

Vox ha solicitado la comparecencia en el Senado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora general de la Guardia Civil , Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, el teniente general Manuel Llamas, tras el último informe de la Guardia Civil en el 'caso Leire Díez'.

Según las solicitudes registradas por Vox en la Cámara Alta, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado que Díez habría mantenido reuniones con González y habría impulsado actuaciones para promover una investigación interna contra la propia UCO. Los investigadores indican que Díez aseguró tener acceso a 'los de arriba' del Gobierno en el marco de gestiones relacionadas con investigaciones que afectaban al entorno del PSOE y del Ejecutivo





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