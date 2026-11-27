Vox ha retirado un gran cartel electoral en València tras la denuncia de PSPV y Compromís. La Junta Electoral Central ordenó su desalojo por violar normas de propagandas.

La formación de ultraderecha Vox ha retirado una lona electoral de grandes dimensiones ubicada en un edificio de la Gran Vía en el centro de València. Este movimiento se produce tras la decisión de la Junta Electoral Central de estimar la denuncia presentada por el PSPV y Compromís. La retirada ocurrió en las horas previas al cierre oficial de la campaña electoral en la ciudad.

Decisión de la Junta Electoral Central en València

La Junta Electoral Central ordenó la retirada del cartel antes del mediodía del martes. Este mandato se basó en la constatación de que el espacio utilizado no era una zona autorizada para la propaganda electoral. El órgano electoral determinó que la ubicación no estaba habilitada por el Ayuntamiento de València y no constituía un espacio comercial permitido.

Also read RTVE y Junta Electoral Central entran en conflicto por expedientación de Intxaurrondo

El edificio donde se instaló el cartel pertenece a uso residencial, lo cual vulnera las normativas vigentes. La instalación se realizó en un lugar que carecía de la autorización correspondiente para exhibir material publicitario de partidos políticos. Esta infracción de forma fue el elemento clave para la orden de desalojo inmediato.

Recursos de Vox y posiciones del PSPV y Compromís

Vox presentó un recurso contra la decisión de la Junta Electoral Central el mismo día de la orden. Esta acción legal llevó al órgano regulador a paralizar temporalmente la retirada del cartel. A pesar de la presentación del recurso, no consta que la Junta Electoral de zona haya emitido una resolución definitiva sobre el fondo de la cuestión.

Advertisement

Según fuentes cercanas al PSPV y a Compromís, no ha llegado ninguna comunicación oficial sobre el estado del recurso. La ultraderecha tampoco ha respondido a las preguntas planteadas por elDiario.es respecto a la lona o al procedimiento legal emprendido. El Partido Popular, que gobierna junto a Vox en el Ayuntamiento, fue acusado de complicidad por el PSPV.

Contenido de la lona y contexto de campaña

El cartel desplegado planteaba la pregunta ¿Qué España quieres? y presentaba dos opciones visuales contrastadas. La primera opción mostraba la frase que regresen los nuestros junto a una imagen de una familia convencional recibiendo a un joven. La segunda opción utilizaba la frase que nos invadan otros acompañada de una foto de un grupo de jóvenes inmigrantes.

El contenido de la lona fue denunciado por incluir mensajes xenófobos que calificaban la inmigración como una invasión. La formación de Santiago Abascal cerraba su campaña este viernes en València con un acto multitudinario en la Plaza de Toros. La eliminación de la lona elimina un foco de controversia inmediato antes de este evento final.

Consecuencias políticas y siguientes pasos

La retirada de la lona en la Gran Vía se produce mientras la campaña electoral entra en su fase final. El PSPV había desvelado previamente un defecto de forma en la tramitación de la autorización municipal. Esta revelación buscaba evidenciar la complicidad entre los populares y la ultraderecha en la gestión del espacio público.

Advertisement

A la espera de la resolución del recurso de Vox, la ausencia de la lona confirma el cumplimiento parcial de la orden inicial. La situación legal permanece pendiente de una respuesta definitiva por parte de la administración electoral. Los partidos de la izquierda valenciana consideran que la retirada es una victoria procedural frente a las irregularidades detectadas.