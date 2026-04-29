Vox respalda la investidura de Azcón priorizando a los aragoneses y españoles

El portavoz de Vox en las Cortes, Alejandro Nolasco, justifica el voto favorable de su grupo a la investidura de Jorge Azcón, defendiendo la 'prioridad nacional' y un compromiso firme con Aragón y España. El acuerdo incluye medidas en sanidad, sector primario, vivienda y natalidad.

Con la premisa de priorizar a los ciudadanos de Aragón y España, y a aquellos que defienden la nación, el portavoz de Vox en las Cortes, Alejandro Nolasco , justificó el miércoles el apoyo de su grupo a la investidura de Jorge Azcón .

Su discurso se centró en la idea de la llamada 'prioridad nacional'. Nolasco enfatizó que Vox respalda la investidura porque Aragón se enfrenta a una nueva etapa, aclarando que su apoyo no es un regalo ni una búsqueda de poder, sino el cumplimiento del mandato electoral. Considera que los resultados electorales demuestran que los aragoneses buscan mayor firmeza para abordar los problemas reales, en lugar de priorizar intereses partidistas.

Azcón, por su parte, no adoptó el concepto de 'prioridad nacional' en su respuesta, a diferencia del día anterior. En cambio, destacó que la prioridad absoluta es la democracia, defendiendo que la acción de gobierno debe basarse en la separación de poderes, el Estado de derecho y la legalidad, argumentando que esta defensa de la democracia, del país y de Aragón debe unir a ambos partidos.

Nolasco defendió que Vox emerge fortalecido de este acuerdo, con un documento escrito, medidas concretas y plazos definidos, rechazando la idea de un cheque en blanco y afirmando que se trata de un compromiso real con Aragón y España. Gran parte de su intervención se enfocó en el acceso a ayudas y vivienda, argumentando que no se puede tratar igual a quien ha contribuido durante toda su vida que a quien llega sin vínculos ni arraigo, proponiendo medidas como el control del empadronamiento, la lucha contra el fraude y la restricción del acceso a la vivienda pública para los ocupas, calificando esto como sentido común, no discriminación.

Criticó a la izquierda, acusándola de reconocer la democracia solo cuando los resultados son favorables, y respondió a las críticas recibidas, señalando que calificar a Vox de fascista es calificar de fascistas a cientos de miles de aragoneses. Nolasco reivindicó que Vox representa la voz de los aragoneses, citando a la familia trabajadora, el joven que emigró, el autónomo con dificultades y el agricultor y ganadero abandonados.

Mencionó aspectos del acuerdo como más recursos para la sanidad, un plan para reducir las listas de espera, apoyo al sector primario, bajadas de impuestos, impulso a la natalidad y medidas contra la despoblación, incluyendo mejoras en la conectividad e infraestructuras. En relación con la natalidad, defendió la importancia de facilitar que los ciudadanos puedan tener hijos, en lugar de depender de la inmigración para reemplazar a la población.

En materia migratoria, abogó por una política seria, ordenada y legal, rechazando el reparto de menores no acompañados y solicitando un mayor control sobre el uso de los recursos públicos. En cuanto a la vivienda, insistió en garantizar la prioridad nacional en el acceso a la vivienda protegida, el alquiler social y las ayudas, argumentando que quienes más han aportado no deben ser los últimos en recibir este apoyo.

Nolasco concluyó su intervención dirigiéndose a Azcón, afirmando que el voto de Vox a favor representa un compromiso único firmado entre dos partidos, con aquellos cansados de promesas y que buscan resultados, y con quienes creen que Aragón no puede permitirse otra legislatura perdida. Aseguró que Vox será leal pero exigente, constructivo pero firme, parte del Gobierno pero manteniendo su identidad.

Azcón, por su parte, defendió el pacto con Vox, destacando sus 117 apartados que abordan las preocupaciones de los aragoneses, aunque reconoció que no cubren todas las competencias del Gobierno. Aseguró que cada consejero aplicará lo establecido en el pacto y valoró la experiencia de Nolasco, argumentando que la experiencia mejora la gestión. Advirtió que la investidura es solo el comienzo y que la verdadera carrera de gobernar comienza ahora





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