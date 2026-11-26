El responsable económico de Vox, José María Figaredo, detalla un plan de recorte de 112.000 millones de euros y una reforma del IRPF que prioriza a las rentas altas.

El diputado de Vox, José María Figaredo, ha presentado las principales líneas de su programa económico durante una entrevista con Bloomberg, detallando un ambicioso plan de ajuste financiero que incluye recortes masivos en el gasto público y una profunda transformación del sistema tributario. Esta propuesta busca reestructurar las cuentas del Estado español mediante la reducción de partidas específicas y la modificación de la carga impositiva para ciertos grupos demográficos.

Desglose de los 112.000 millones en recortes

La cifra central de la propuesta de José María Figaredo asciende a 112.000 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 6,6% del Producto Interior Bruto (PIB) de España. Para llegar a este número, el responsable económico de Vox analiza una partida total de 224.000 millones de euros, compuesta por 44.000 millones de ayudas directas del Gobierno central y 180.000 millones transferidos anualmente a las comunidades autónomas. Figaredo describe una reducción del 50% sobre esta base como un "recorte moderado", eliminando así la mitad del gasto público revisado.

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Esta cantidad propuesta supera considerablemente el presupuesto anual destinado a Sanidad y duplica por completo la inversión que las Administraciones Públicas realizan en Educación. De hecho, los 112.000 millones equivale prácticamente a un tercio de lo que el Estado invierte en Protección social, cuya partida alcanza los 297.532 millones e incluye las pensiones. Este cálculo coloca la propuesta en un rango de impacto financiero comparable a áreas enteras del presupuesto nacional.

Impacto en partidas clave y defensa fiscal

La estructura detallada de estos recortes revela que la cifra es cuatro veces mayor que el presupuesto de 28.628 millones destinado a Orden público y seguridad. Asimismo, supera en casi cuatro veces el gasto del Estado en transporte público, que asciende a 28.634 millones. En comparación, las políticas de protección al medio ambiente recibieron 15.539 millones en 2024, mientras que Defensa contó con 14.233 millones en el mismo ejercicio.

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Aunque Figaredo ha afirmado que áreas críticas como la educación, la sanidad y la dependencia no serán objeto de recortes directos, el análisis matemático sugiere una contradicción inherente. Dado que los Ejecutivos regionales gestionan estas partidas mediante las transferencias autonómicas, eliminar 112.000 millones de la base total implica necesariamente afectar los recursos disponibles para estos servicios esenciales, creando una tensión estructural en su propuesta de "recorte moderado".

Reforma del IRPF y controversia sobre fraude

Paralelamente al ajuste del gasto, Vox propone una reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) diseñada para privilegiar a las rentas más elevadas. Figaredo plantea un mínimo exento de 22.000 euros, con un tipo impositivo del 15% para ingresos hasta 70.000 euros y un 25% para lo que supere esa cifra. Mientras Vox estima que esta rebaja fiscal costará 40.000 millones, el Ministerio de Hacienda cifra el impacto real en torno a los 85.000 millones, duplicando la proyección del partido.

Esta propuesta fiscal se enmarca en un contexto de tensiones recientes entre el partido y la autotitulación. Tras difundirse un vídeo donde un autónomo admitía el uso de falsos autónomos para evadir cargas sociales, Figaredo respondió comentando sobre las dificultades de contratación, una intervención que generó críticas. El propio diputado asturiano cobra 129.905,02 euros, siendo el miembro mejor remunerado de Vox y sobrino de Rodrigo Rato, antiguo vicepresidente económico de José María Aznar.

Alertas europeas y respuesta del Partido Popular

La presentación de estas medidas llega en un momento de alerta temprana por parte de la Comisión Europea, que ha advertido a España sobre el riesgo de un déficit excesivo en 2026 y 2027. Estas preocupaciones derivan fundamentalmente de las ayudas aprobadas para hacer frente a la inflación causada por la guerra en Irán. La pérdida estimada de 80.000 millones en ingresos fiscales por la reforma propuesta agrava significativamente los objetivos de consolidación fiscal.

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El Partido Popular se ha sumado a este movimiento populista fiscal, prometiendo una auditoría independiente del gasto público y el cumplimiento de los compromisos internacionales de Defensa. Esta alianza estratégica busca elevar el gasto en Defensa por encima del 2% del PIB, mientras se implementan rebajas impositivas similares. Juntas, estas propuestas de Vox y el PP representan un cambio estructural significativo en la política económica española, con implicaciones duraderas para las finanzas públicas y el bienestar social.