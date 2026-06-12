Vox presenta querella contra García Ortiz por presunta omisión del deber y tráfico de influencias

La formación política ha presentado una querella contra el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por presunta omisión del deber, prevaricación y tráfico de influencias. La Fiscalía General del Estado ha reconocido dos reuniones entre Leire Díaz, el abogado de Cerdán y la mano derecha de Ortiz.

Vox ha presentado una querella contra el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por presunta omisión del deber , prevaricación y tráfico de influencias. La Fiscalía General del Estado ha reconocido dos reuniones entre Leire Díaz, el abogado de Cerdán y la mano derecha de Ortiz.

Vox ha pedido la declaración de García Ortiz y la incorporación de documentación con el objetivo de esclarecer los hechos. La querella llega después de que la Fiscalía General del Estado haya reconocido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que Leire Díez, imputada por supuestas maniobras para obstaculizar investigaciones judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno, y Jacobo Teijelo, abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán, se reunieron en dos ocasiones con el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

La Fiscalía General del Estado reconoce dos reuniones entre Leire Díez, Teijelo y la mano derecha de García Ortiz. En su escrito, Vox ha solicitado la apertura de diligencias sobre los hechos relacionados con las actuaciones investigadas en torno a Leire Díez y otras personas, así como con las reuniones y contactos con miembros de la Fiscalía que, para la formación, 'deben ser' la incorporación de documentación relativa a denuncias, reuniones y comunicaciones, con el objetivo de esclarecer los hechos objeto de la querella.

En concreto, ha solicitado las denuncias presentadas por Leire Díez contra dos fiscales, los registros de seguridad donde tuvieron lugar las reuniones, además de la declaración como testigos de los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa y 'de quien ostentara la Jefatura de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado en noviembre de 2024'





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