Vox niega inicio de negociaciones para Junta de Andalucía tras contacto con Moreno Bonilla

Vox ha confirmado un contacto con Moreno Bonilla, aunque niega que las negociaciones para la Junta de Andalucía hayan comenzado. Montero ha dejado su acta en el Congreso para ser representante del Parlamento andaluz. Los líderes del PP y Vox saludaron al papa León XIV durante el tradicional besamanos en el Palacio Real. En Castilla y León, el PP y Vox han alcanzado un acuerdo para investir a Mañueco como presidente, que incluye la prioridad nacional y la entrada de Vox en el Ejecutivo.

Vox ha confirmado que ha habido un contacto con Moreno Bonilla , aunque niega que las negociaciones para la Junta de Andalucía hayan comenzado. Montero ( PSOE ) ya ha dejado su acta en el Congreso para ser representante del Parlamento andaluz.

Los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, saludaron al papa León XIV durante el tradicional besamanos en el Palacio Real. Sin embargo, desde Vox niegan que se hablara de la posible negociación en Andalucía en la conversación entre Feijóo y Abascal.

También destacan que llevaban sin hablar desde 2022, a pesar de conocerse desde jóvenes en Nuevas Generaciones del PP. Si se inicia la negociación, se espera que Vox rentabilice su prioridad nacional en Andalucía y logre 15 escaños. Montero ha dejado su acta en el Congreso y presentará la documentación para ser parlamentaria en Andalucía. Mantendrá la defensa de los servicios públicos y espera que PP y Vox tomen nota de la importancia de parar la segregación.

En Castilla y León, el PP y Vox han alcanzado un acuerdo para investir a Mañueco como presidente, que incluye la prioridad nacional y la entrada de Vox en el Ejecutivo con una vicepresidencia y tres consejerías





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