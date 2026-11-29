Vox alcanza su mejor resultado histórico con 51 diputados en las elecciones generales 2026. La formación suma su fuerza al Partido Popular, alcanzando una mayoría parlamentaria de 187 escaños.

Vox ha conseguido un récord histórico de 51 escaños en las elecciones generales de 2026, lo que le otorga una posición decisiva para cerrar una mayoría absoluta junto al Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Esta cifra representa un incremento de 17 escaños respecto a la contienda anterior de 2023, marcando un punto de inflexión en el mapa político español y consolidando una nueva legislatura que pone fin al gobierno de Pedro Sánchez.

Respaldo histórico y estrategia de Abascal para 2026

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado este triunfo electoral al afirmar que se ha alcanzado el récord histórico de la formación política, obteniendo 51 escaños, que son 17 más que en los anteriores comicios, por lo que se espera que tenga una fuerte presencia en el Congreso de los Diputados. Durante su intervención para cerrar la campaña electoral de Vox, el líder pidió la movilización masiva de sus votantes para lograr una mayoría parlamentaria junto al Partido Popular que permita poner fin al Gobierno de Pedro Sánchez y que Sánchez deje la Presidencia del Gobierno.

Also read Escrutinio Elecciones Generales 2026: PP y Vox obtienen mayoría absoluta

No obstante, Abascal advirtió que el resultado no está garantizado y pidió a sus simpatizantes que no den por hecho el cambio político, animando a sus seguidores a votar sin miedo. Durante su intervención, recurrió a expresiones como "ovarios" y "cojones" para reclamar la valentía a sus votantes y comparó los votos con "banderillas", en alusión al escenario taurino elegido para el acto. Esta retórica busca movilizar a su base electoral en una fecha crucial para la historia política reciente del país.

Contexto electoral y retroceso previo en 2023

Para entender la magnitud del éxito actual, es necesario analizar los resultados de Vox en las elecciones generales de 2023, lo que representó un respaldo del 12,39% del electorado. La formación liderada por Santiago Abascal consiguió 33 diputados en el Congreso, 19 menos que en los comicios de noviembre de 2019, cuando había alcanzado los 52 escaños. A pesar del retroceso en esa contienda, Vox se mantuvo como tercera fuerza política en el Congreso de los Diputados, por detrás del PSOE y del PP.

Advertisement

Sus escaños en 2023 no fueron suficientes para facilitar una mayoría parlamentaria con los populares, que consiguieron 137 escaños. El resultado terminó dando paso a una nueva legislatura de Pedro Sánchez, manteniendo el equilibrio de poder en el Congreso. La comparación entre ambos escenarios demuestra una recuperación significativa de la formación de ultraderecha en solo dos años, invirtiendo la tendencia negativa que sufría desde las elecciones de 2019.

Alianza estratégica con el Partido Popular

La alianza entre Vox y el Partido Popular ha sido clave para alcanzar la mayoría absoluta necesaria para gobernar. Según los datos disponibles, el PP y Vox aumentan a 187 su mayoría absoluta, un número suficiente para controlar el Congreso de los Diputados y aprobar las medidas legislativas sin depender de otros partidos. Esta suma de fuerzas refleja la convergencia del voto de derechas e identitarias en la contienda de 2026.

El fin de la resistencia de Pedro Sánchez se marca por esta nueva composición parlamentaria. Las claves de la derrota del PSOE y la incógnita de su futuro tras perder el poder son temas centrales en el análisis político posterior a los comicios. La capacidad de coordinación entre Abascal y el líder popular ha permitido sellar un bloque de poder que había sido inalcanzable en ciclos electorales recientes, asegurando una gestión legislativa estable y mayoritaria.

Impacto en la izquierda y otros actores políticos

Frente Amplio no consigue ni la mitad de escaños de Sumar en 2023, confirmando una caída en la izquierda alternativa. Esta dinámica afecta directamente a la composición de las cámaras y a las posibles alianzas de gobierno. La fragmentación del espectro izquierdo contrasta con la fortaleza mostrada por las formaciones de derecha e identitarias, que han consolidado su presencia institucional.

Advertisement

Podemos se queda sin escaños tras irrumpir en la política española de la mano de Pablo Iglesias hace doce años. El partido que irrumpió en la política española en 2014 y llegó a conseguir 69 diputados en las elecciones de 2015, desaparece del Congreso tras quedarse sin escaños en los comicios del 29-N. Esta desaparición marca el fin de una etapa histórica y reconfigura el mapa de la izquierda española en el nuevo ciclo legislativo que comienza.

Contexto internacional y logística de campaña

La campaña contó con el respaldo de dirigentes internacionales afines, entre ellos la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que participó en el acto de apertura celebrado en Madrid. Este apoyo externo subraya la integración de Vox en redes políticas europeas y su capacidad para movilizar recursos simbólicos y políticos más allá de las fronteras nacionales. La presencia de líderes como Meloni refuerza la narrativa de una ola conservadora coordinada a nivel continental.

Santiago Abascal recorrió distintos puntos del país por carretera y combinó encuentros con ciudadanos y grandes mítines. Su estrategia se centró en mensajes de prioridad nacional, desregulación y remigración, dirigidos a mujeres y a ciudadanos que no forman parte de su electorado habitual. Esta labor de campo fue esencial para captar nuevos votantes y consolidar la base tradicional, preparando el terreno para el éxito electoral final en 2026.