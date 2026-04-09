Vox: ¿Fin del Ascenso? El Frenazo de la Ultraderecha en las Encuestas

Análisis de los resultados de Vox en las elecciones autonómicas, con un enfoque en la desaceleración del partido en Andalucía y el impacto de las estrategias políticas del PP. Se examinan las encuestas, la fidelidad de voto, el trasvase de votos y la evolución de Vox por grupos de edad.

Las elecciones autonómicas en Castilla y León marcaron un punto de inflexión para Vox , revelando una compleja paradoja: un resultado históricamente bueno, pero al mismo tiempo, una decepción en comparación con las expectativas generadas en Extremadura y Aragón. Este aparente frenazo en el ascenso del partido ha generado debates sobre su verdadera situación y la solidez de su crecimiento.

Aunque la cúpula de Vox minimiza cualquier señal de preocupación, los datos demoscópicos sugieren un cambio de tendencia, especialmente en Andalucía, donde el Partido Popular, liderado por Juan Manuel Moreno, parece haber contenido el avance de la ultraderecha. Las encuestas posteriores a las elecciones de Castilla y León, incluyendo el último barómetro del CIS, evidencian una disminución tanto en la intención de voto como en la estimación de voto para Vox. Esta situación contrasta con el crecimiento constante que el partido había experimentado en los meses previos y plantea interrogantes sobre la capacidad de Vox para mantener su impulso. \En Andalucía, la situación se vuelve aún más evidente. El barómetro andaluz revela un estancamiento de Vox, con cifras de intención de voto por debajo de las registradas en las encuestas previas a las elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Las estimaciones de voto, realizadas por institutos de investigación, confirman este estancamiento, proyectando resultados similares a los obtenidos en 2022. De confirmarse estos datos en las urnas, supondría el fin de la curva ascendente de Vox en el ciclo electoral autonómico. Además, las encuestas señalan una disminución en la fidelidad de voto a Vox, lo que indica que menos votantes que en 2022 repetirían su apoyo al partido. En el ámbito del trasvase de votos dentro del espectro de la derecha, se observa un flujo mayor de votantes desde Vox hacia el PP y menor en la dirección contraria, en comparación con elecciones anteriores. \El análisis de los datos demoscópicos por grupos de edad también muestra un cambio significativo en Andalucía. Vox no se posiciona como primera ni segunda fuerza en ninguna franja de edad, e incluso queda relegado a la cuarta o quinta posición en determinados grupos, por detrás del PP, PSOE y otras formaciones de izquierda. Esta situación contrasta con la posición más favorable que el partido tenía en Extremadura, Aragón y Castilla y León. En resumen, los datos apuntan a un escenario complejo para Vox. Si bien el partido no se enfrenta a un colapso, su ascenso parece haberse desacelerado, especialmente en Andalucía. Las claves de este frenazo podrían estar relacionadas con la estrategia política del PP en la región, la fidelidad de los votantes y la evolución de los flujos de voto dentro del espectro político. El futuro de Vox dependerá de su capacidad para adaptarse a este nuevo contexto y recuperar el impulso perdido





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