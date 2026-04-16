Vox expulsa definitivamente a Javier Ortega Smith de la formación

El partido de Santiago Abascal confirma la salida del que fuera portavoz en el Ayuntamiento de Madrid tras rechazar su recurso de alzada. Ortega Smith recurrirá a la vía judicial.

Vox ha sellado de manera definitiva la expulsión de Javier Ortega Smith , quien hasta ahora ejercía como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid. La decisión se ha tornado irrevocable tras el rechazo del recurso de alzada presentado por el también diputado, según han confirmado fuentes del partido a Europa Press. Este recurso representaba la última vía interna de Ortega Smith para revertir su salida de la formación liderada por Santiago Abascal.

Tras la resolución adoptada por el Comité Ejecutivo Nacional de Vox, la única alternativa que le resta al político es la vía judicial. A principios de marzo, el Comité de Garantías de Vox había comunicado la expulsión de Ortega Smith, argumentando la comisión de una 'infracción muy grave'. Esta supuesta infracción se produjo al frustrar su relevo en la portavocía del partido en el consistorio madrileño, lo que derivó en un expediente por desobediencia y su posterior suspensión de militancia. En contraposición, Ortega Smith ha mantenido firme su intención de permanecer al frente del grupo municipal hasta la conclusión del mandato en mayo de 2027, defendiendo que esta postura es 'lo legítimo'. Reiteró la presentación del recurso de alzada contra su expulsión, aunque ya anticipó en marzo que, a pesar de considerarlo probablemente ineficaz, estaba dispuesto a recurrir a los tribunales. 'Me veré obligado a ir a los tribunales a defenderme', declaró entonces el concejal, quien ha calificado su expulsión de 'una purga peor que las de Stalin'. Además de las acciones legales y administrativas, el exportavoz de Vox Madrid interpuso el mes pasado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos contra su antigua formación. El motivo de esta denuncia fue la presunta 'filtración que vulnera la confidencialidad del expediente sancionador' relacionado con su proceso de expulsión. Por su parte, desde Vox Madrid se defendió la medida como una acción necesaria para 'preservar la coherencia' del partido. Alegaron que la expulsión se llevó a cabo 'conforme a los estatutos, con total normalidad y garantías'. La formación subrayó que 'nadie está por encima del proyecto común ni de las decisiones adoptadas democráticamente por los órganos del partido', con lo que buscaban reafirmar la autoridad de los órganos directivos y la disciplina interna. Esta resolución pone fin a una etapa de tensiones internas y marca un punto de inflexión en la trayectoria política de Javier Ortega Smith dentro de la formación de ultraderecha, abriendo un nuevo capítulo que previsiblemente se desarrollará en los tribunales, donde buscará defender su posición y sus derechos como militante y representante público. La complejidad de la situación radica en la pugna entre la disciplina de partido y el derecho de un afiliado a defender sus intereses, especialmente cuando se trata de cargos electos y de la representatividad municipal. La decisión de Vox de ejecutar esta expulsión de forma contundente y sin dar marcha atrás demuestra una clara voluntad de imponer su autoridad y mantener la cohesión interna, incluso a costa de perder a figuras prominentes. La mención a 'purga peor que las de Stalin' por parte de Ortega Smith evidencia la profunda fractura y el malestar que esta situación ha generado en su persona, anticipando una batalla legal que podría tener implicaciones para la gobernanza del grupo municipal en Madrid y para la propia estructura interna de Vox





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