Vox exige que RTVE publique la entrevista íntegra de Abascal y critica los recortes de su programa

Vox denuncia que RTVE recortó su entrevista con Abascal sin su consentimiento y pide la publicación completa para proteger su reputación política.

El partido político Vox ha exigido a la cadena pública RTVE que publique íntegramente la entrevista que dio a la mesa de programas de la presentadora Rafa Broncano al dirigente de su partido, Santiago Abascal. El reclamo surge tras la difusión de una versión recortada del encuentro, con la cual el partido considera que se han excluido secciones relevantes del discurso de su candidato.

Detalles y mecanismo de la solicitud de Vox

Según el comunicado de Vox, la entrevista entre Abascal y Broncano fue filmada el miércoles pasado y, a la hora de su edición, RTVE habría eliminado ciertos fragmentos sin la autorización del partido. El resultado, según la defensa del legislador, fueron 40 minutos de contenido que, en su opinión, debían quedar de dominio público, lo cual no se logró.

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El portavoz del partido, que no se identificó por su nombre en la declaración, enfatizó que los recortes omitieron mensajes importantes relacionados con la sanidad, la defensa pública y asuntos energéticos, entre otros. 'El ente público está secuestrando 40 minutos de respuestas de nuestro candidato cuando deberían ser de dominio público', afirmó el comunicado.

Además, los dirigentes de Vox señalaron que la cadena habría entregado dichas partes del contenido a un sinfín de medios sin contar con la autorización de la mesa de la damisela, lo que genera una pérdida de control sobre el mensaje y la imagen que ha de transmitir el partido a sus electores.

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En respuesta, Vox ha pedido que la cadena publique una versión completa de la entrevista y que se permita el uso libre de la información. Asimismo, el partido ha cancelado la grabación previamente acordada con el podcast The Wild Project, el cual se encontraba incluido en su calendario de entrevistas Newsweek.

Reacciones de los protagonistas y posiciones divergentes

Rafa Broncano, la presentadora del programa, confirmó que durante la entrevista no se utilizó toda la información disponible sobre el caso. Entendió que el cambio de público había afectado al flujo de la conversación e hizo un llamado a que la plataforma diferencie la edición del contenido de su público objetivo.

El director de RTVE, Jaime Ortiz, respondió que la reutilización de material de la entrevista se ha llevado a cabo con un acceso restringido a varios canales y plataformas televisivas en una ventana de 48 horas, tal cual la práctica habitual de la cadena en otras ocasiones, como fue la entrevista con Ada Colau.

Santiago Abascal, por trabajador, pide a la cadena que respete la "independencia editorial" del programa y que no cambie la naturaleza ni el formato habitual. Vox afirma que La Revuelta, la cadena que transmite la mesa de Abascal, no cumplió el compromiso de no modificar la estructura del show. El portavoz añadió que la organización considerará "medidas para que no se repita este atropello y perjuicio" y garantizara el derecho a editar los materiales con la misma libertad que la contraparte.

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Impacto y próximas acciones en el ámbito electoral

El control de la información es un tema crucial en el periodo electoral. El partido por este momento asegura que la invalidez de los recortes pueda afectar la percepción de su candidato ante la ciudadanía. El partido exige que la versión explícita de la entrevista sea publicada para que los ciudadanos tengan acceso a una representación completa del discurso de Abascal.

Mientras el debate continúa, RTVE ha prometido una respuesta durante la próxima conferencia de prensa semanal. El cronograma de la cadena, que se extiende a la segunda semana del mes próximo, incluirá una reunión con el personal de la mesa de Abascal para acordar las condiciones de difusión del contenido del programa.

Con la condena velada del presidencial Pedro Sánchez, quien grabó su entrevista el martes, el debate sobre la transparencia en medios públicos se intensifica, poniendo a la discusión sobre la manera en que se controlan y presentan las entrevistas a la vista pública de la vida política actual varía.