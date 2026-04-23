Vox exige la prioridad nacional en ayudas sociales y la repatriación de inmigrantes ilegales en la Comunidad Valenciana

El grupo de Vox en Les Corts Valencianes ha presentado una propuesta para instar al gobierno valenciano a solicitar al gobierno central que garantice la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales, servicios públicos y vivienda, y a repatriar a todos los inmigrantes ilegales. La propuesta también incluye la derogación del decreto que regula el acceso a la sanidad pública para extranjeros sin residencia legal.

València (EFE). - El grupo parlamentario de Vox en Les Corts Valencianes ha presentado una propuesta legislativa de carácter urgente que insta al gobierno valenciano, liderado por el Partido Popular, a solicitar al gobierno central que establezca una clara prioridad nacional en el acceso a los servicios sociales, los servicios públicos esenciales y los programas de vivienda.

La propuesta, que se tramitará como proposición no de ley con urgencia, va más allá y exige la repatriación de todos los inmigrantes que se encuentren en situación irregular en el territorio español. Esta iniciativa, presentada formalmente por los portavoces del grupo Vox, José María Llanos y David Muñoz, se fundamenta en una crítica profunda a la gestión de la inmigración en España, que consideran masiva y descontrolada, y que, según argumentan, está generando una crisis en el estado de bienestar y tensionando los recursos públicos.

La propuesta de Vox no se limita a la solicitud de repatriación y prioridad nacional. También incluye una petición explícita para la derogación del decreto que actualmente regula el acceso a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos para aquellos extranjeros que no poseen residencia legal en España.

Además, solicitan modificaciones sustanciales en la legislación del sistema de la Seguridad Social, con el objetivo de asegurar que las prestaciones y pensiones no contributivas estén reservadas exclusivamente para los ciudadanos españoles. En relación con la asistencia jurídica gratuita, Vox propone que la evaluación de la insuficiencia de recursos económicos de los solicitantes incluya no solo sus ingresos en España, sino también su patrimonio y rentas ubicadas en el extranjero, y que, en ningún caso, se ofrezca asistencia jurídica gratuita a los extranjeros involucrados en procesos de expulsión.

La propuesta de Vox detalla la necesidad de implementar una política de “remigración” para aquellos extranjeros que, según su criterio, no contribuyen de manera significativa a la economía nacional y que, por lo tanto, erosionan el estado de bienestar de los ciudadanos españoles. Se enfatiza la importancia de establecer una prioridad nacional en el acceso a la vivienda social o protegida, así como a bonificaciones fiscales diferenciadas y cualquier otra forma de ayuda relacionada con la vivienda.

La propuesta también aboga por restringir el acceso de los inmigrantes ilegales al sistema sanitario, limitándolo a casos de emergencia o situaciones que pongan en riesgo la vida. En este sentido, se reitera la demanda de derogar el decreto que regula la atención sanitaria pública a extranjeros sin residencia legal.

Además, se propone poner fin a cualquier proceso de regularización de inmigrantes, argumentando que esto incentiva la inmigración irregular. El documento presentado por Vox subraya la “profunda crisis” que atraviesa el estado de bienestar, atribuyéndola tanto a la “deficiente gestión” de los gobiernos anteriores como a la “inmigración masiva y descontrolada”.

Se critica la política de los gobiernos anteriores, acusándolos de no solo tolerar, sino de fomentar un proceso de inmigración masiva que ha llevado a los servicios públicos al límite de su capacidad, deteriorando la seguridad ciudadana y poniendo en peligro las condiciones básicas de orden y convivencia. La propuesta de Vox vincula el aumento de la criminalidad con la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, y señala la existencia de una emergencia habitacional que agrava aún más la situación.

Vox argumenta que aquellos que contribuyen con su trabajo y esfuerzo al sostenimiento del Estado han sido injustamente equiparados, e incluso relegados, en el acceso a servicios públicos que son fruto de su propio trabajo y sacrificio. La formación política considera que las normas gubernamentales sobre el acceso al sistema de salud de los inmigrantes sin residencia legal y la ley de extranjería tienen un propósito meramente electoralista.

En este contexto, Vox destaca el acuerdo de gobierno alcanzado en Extremadura, que ha incorporado explícitamente el “principio de prioridad nacional” en el acceso a ayudas sociales y vivienda, y que, según su opinión, podría servir como modelo para toda España. La propuesta de Vox se presenta como una respuesta a lo que consideran una situación insostenible, en la que los recursos públicos son sobrepasados por la demanda, y en la que los ciudadanos españoles se ven perjudicados en el acceso a servicios básicos.

La iniciativa busca, en definitiva, proteger los derechos y el bienestar de los ciudadanos españoles, priorizando su acceso a los servicios públicos y a las ayudas sociales, y estableciendo un control más estricto sobre la inmigración. La presentación de esta propuesta ha generado un intenso debate político en la Comunidad Valenciana, con reacciones encontradas por parte de los diferentes grupos parlamentarios.

Se espera que la propuesta sea objeto de un intenso debate en Les Corts Valencianes en las próximas semanas, y que su tramitación pueda generar importantes modificaciones en la legislación autonómica en materia de inmigración y acceso a los servicios públicos





EFEnoticias / 🏆 35. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vox Les Corts Valencianes Inmigración Ayudas Sociales Sanidad Pública Repatriación Prioridad Nacional Extremadura Comunidad Valenciana

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Partido Popular y Vox impulsan la 'prioridad nacional' en ayudas socialesEl Partido Popular ha adoptado el concepto de 'prioridad nacional' en Extremadura y lo extiende al Congreso, generando controversia por su posible carácter xenófobo y sus implicaciones en el acceso a ayudas públicas tanto para extranjeros como para nacionales.

Read more »

Vox impulsa al PP a adoptar un discurso migratorio más restrictivoEl pacto de gobierno en Extremadura ha llevado a Vox a influir en el discurso migratorio del Partido Popular, forzando a Feijóo a defender la 'prioridad nacional' en el acceso a servicios públicos. El PP matiza este concepto con el criterio del 'arraigo', generando diferencias con la postura de Vox.

Read more »

El Congreso desbloquea la Ley del Suelo del PP con los apoyos de Vox y JuntsPeriodista con casi una década de experiencia en información económica, fiscal y de emprendedores. Me interesa todo.

Read more »

El Congreso desbloquea la Ley del Suelo del PP con los apoyos de Vox y JuntsPeriodista con casi una década de experiencia en información económica, fiscal y de emprendedores. Me interesa todo.

Read more »

Las lluvias y tormentas vuelven este jueves a la Comunidad de MadridLas lluvias débiles y chubascos se desarrollarán primero en el sur de la Comunidad de Madrid y se irán extendiendo al resto

Read more »

¡El medio maratón más duro de la Comunidad de Madrid!Es una época en la que parece que sólo se buscan carreras llanas, cuando no que sean cuesta abajo, esta es una carrera que te ofrece una experiencia totalmente diferente.

Read more »