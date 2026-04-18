Vox Defiende la Prioridad Nacional en Ayudas y Vivienda, Provocando Debate Legal y Político

El líder de Vox, Santiago Abascal, reafirma el compromiso de su partido con la 'prioridad nacional' en el acceso a ayudas sociales y vivienda protegida, una medida incluida en el acuerdo con el PP en Extremadura y que el partido pretende extender a nivel nacional. La propuesta, que busca modificar la ley de extranjería, ha sido criticada por ser discriminatoria, mientras que el Gobierno anuncia posibles recursos legales y el propio PP expresa reservas.

La formación política Vox ha defendido con vehemencia su propuesta de priorizar a los ciudadanos españoles en el acceso a ayudas sociales y vivienda protegida, una medida que ha generado considerable debate y que se desprende de su reciente acuerdo con el Partido Popular en Extremadura. Santiago Abascal, líder de Vox , ha manifestado con firmeza que existe una garantía de prioridad nacional para los españoles en estos ámbitos, calificando la iniciativa como un hito estratégico que trasciende la coyuntura extremeña y que se pretende replicar en futuros gobiernos. Ignacio Garriga, secretario general de Vox , ha subrayado la trascendencia de este acuerdo, asegurando que se convertirá en un eje fundamental para las política s de vivienda y asistencia social del partido, tanto a nivel autonómico como nacional.

Esta política, que Vox denomina como 'prioridad nacional', implica una modificación de la ley de extranjería para establecer un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social que privilegie a los ciudadanos españoles. La propuesta, tal como figura en el acuerdo, busca implementar un principio de priorización nacional que, según fuentes del partido, se basará en el origen y la nacionalidad para determinar el acceso a estos recursos. Sin embargo, esta medida ha sido objeto de fuertes críticas por parte de diversos sectores que la consideran discriminatoria y potencialmente ilegal, al contravenir principios de igualdad y no discriminación.

El Gobierno central, a través del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional cualquier medida que sea discriminatoria o que suponga un recorte de derechos. Bolaños ha sido categórico al afirmar que el Ejecutivo no tolerará políticas que vulneren la legalidad vigente y los derechos fundamentales de las personas, independientemente de su origen o condición. En esta línea, el Partido Popular, aunque con matices, también ha expresado reservas. Isabel Díaz Ayuso, líder del PP en Madrid, ha señalado que las políticas de acceso a la vivienda no pueden excluir ilegalmente a nadie de los derechos que les corresponden.

No obstante, a pesar de las críticas y las advertencias legales, Vox se mantiene firme en su postura, invitando a quienes consideren ilegal su propuesta a recurrirla judicialmente. La formación liderada por Abascal parece no ceder ante las presiones, reafirmando su compromiso con un modelo de 'prioridad nacional' que, según sus críticos, choca frontalmente con los principios constitucionales y europeos de igualdad y no discriminación. Este desacuerdo subraya las tensiones existentes en la configuración de las políticas sociales y de vivienda en España, especialmente en el contexto de pactos entre diferentes fuerzas políticas





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