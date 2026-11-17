Santiago Abascal justifica el cobro del bono social térmico y anuncia que Vox duplicará las ayudas a las familias numerosas si gobierna.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha confirmado públicamente que su esposa recibe el bono social térmico, una medida de apoyo económico diseñada para familias vulnerables con altas facturas de energía. Ante las críticas surgidas por esta situación, Abascal ha descartado categóricamente renunciar a dicha ayuda. El político ha defendido esta postura argumentando que las subvenciones son un derecho de justicia para aquellos ciudadanos que las necesitan, enmarcando la cuestión dentro de la defensa de los derechos económicos de los hogares.

Defensa del Bono Social Térmico

Abascal ha explicado que bajo el mismo techo familiar conviven sus cinco hijos, una circunstancia que califica como un hogar de familia numerosa. Esta configuración familiar es el factor determinante que le otorga el derecho a acceder al bono social. El líder de Vox no ha visto ninguna contradicción en recibir dicha ayuda, ya que la considera una herramienta necesaria para paliar los costes energéticos básicos. Su postura es firme en cuanto a que no abandonarán las ayudas previstas en el programa, considerándolas legítimas y justas para su situación específica.

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Propuesta de Ampliación Familiar

En declaraciones a los medios en Arrecife, capital de Lanzarote, el político ha presentado las propuestas concretas de Vox para mejorar las políticas familiares. La formación política plantea que todos los beneficios actuales para las familias numerosas se incrementarán significativamente. Además, tienen la intención de extender estas ayudas progresivamente a todas las familias, comenzando desde el primer hijo. Esta medida busca intensificar las bonificaciones y ayudas en función directa del número de hijos, ampliando así el abanico de beneficiarios más allá de las familias numerosas tradicionales.

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Crítica al Gobierno y Pedidos Sánchez

La defensa del bono ha servido a Abascal para lanzar un ataque directo contra la gestión económica del gobierno central. El líder de Vox ha argumentado que el dinero de los españoles está mejor utilizado en manos de las familias que en las del presidente, Pedro Sánchez. Ha sostenido que los fondos gubernamentales se están malgastando en escándalos de corrupción, mencionando específicamente sobornos y gastos indebidos. Esta retórica busca contrastar la supuesta honestidad de las ayudas directas con la supuesta mala gestión de los recursos públicos por parte del ejecutivo actual.