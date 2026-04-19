Vox: De la Oposición al Poder, un Giro Estratégico en Plena Reconfiguración de la Derecha

Vox da un giro estratégico a su política, abandonando la postura de oposición frontal al PP para regresar a los gobiernos autonómicos. Esta decisión llega tras un periodo de desgaste electoral y la reconfiguración del voto de la derecha, con el PP recuperando terreno. El partido de Abascal busca ahora el poder y la gestión como principal baza de cara a las elecciones generales, mientras afronta desafíos internacionales y las bajas en sus filas.

En el último periodo, Vox ha marcado un punto de inflexión significativo en su trayectoria política . La que antaño fue una decisión estratégica crucial para la proyección del partido de Santiago Abascal, su salida de los gobiernos autonómicos compartidos con el Partido Popular en julio de 2024, ha llegado a su fin con la reincorporación de Vox al Ejecutivo que conformará María Guardiola en Extremadura. Se prevé que esta dinámica se extienda pronto a Aragón.

Aquel cambio de rumbo, que apartó al partido de la derecha dura del poder ejecutivo, terminó por ser un trampolín para Abascal, impulsando su crecimiento demoscópico desde la posición de oposición. Sin embargo, el rédito de esa estrategia parece haber alcanzado su techo, y para superarlo, Vox está dibujando un nuevo guion: apuesta nuevamente por el poder y la gestión. A esta nueva directriz fía su futuro, tras un mes particularmente decisivo para la formación, marcado por la crisis interna derivada de un goteo constante de bajas en sus filas, un convulso panorama internacional que le salpica por sus relaciones exteriores y el llamado bloqueo de los pactos entre PP y Vox, del que los populares responsabilizaban directamente a Abascal. Todo este conjunto de circunstancias ha conllevado que, tras casi un año de crecimiento sostenido en intención de voto, el partido de la derecha dura haya detenido su avance en abril, según reflejan diversas encuestas demoscópicas. Entre ellas, Sigma Dos, cuya última publicación muestra que Vox aglutinaría actualmente el 17,1% de los sufragios en unas elecciones generales, lo que representa una disminución de 1,2 puntos respecto a la previsión de marzo (18,3%). Es especialmente relevante el análisis de lo que ocurre en la trastienda de este freno. Durante el año de crecimiento constante, el principal motor de impulso y la mayor fuente de nuevos apoyos para Vox provenían del trasvase de votantes del PP. Sin embargo, en abril, el PP ha comenzado a revertir esta tendencia, y no de manera gradual. El mes pasado, el 19,6% de quienes depositaron su papeleta en Alberto Núñez Feijóo en las elecciones de 2023 manifestaron su intención de votar a Abascal en los próximos comicios, lo que se traduce en casi 1,6 millones de personas. Paralelamente, solo el 4,5% de quienes optaron por Vox manifestaron su deseo de cambiar al PP, representando 137.565 ciudadanos. Esto resultó en un saldo neto positivo de 1,46 millones de apoyos nuevos para Vox procedentes del movimiento de votos dentro del espectro de la derecha. En abril, este saldo se ha visto reducido a más de la mitad: Vox está arrebatando al PP un neto de 685.180 afines, lo que supone 776.046 menos que el mes anterior. El flujo de antiguos apoyos populares que ahora se inclinarían hacia la derecha de Vox ha caído al 11,7% (953.670 personas), mientras que, en sentido opuesto, la fuga de votantes hacia el PP se dispara al 8,8% (268.490), una cifra casi duplicada respecto al mes anterior. Que el PP haya logrado poner un tope a la transferencia de votantes hacia Vox, situando su pérdida neta por debajo del millón de personas por primera vez en los últimos ocho meses, constituye un cambio de tendencia crucial, especialmente dado el contexto de reconfiguración de las relaciones entre las dos formaciones de derecha en las autonomías. Históricamente, cuando Vox ha asumido un rol de oposición frente al PP en las comunidades autónomas, Abascal no hacía más que ganar terreno frente a Feijóo. Sin embargo, ahora que esa estrategia parece haberse agotado, Vox ha modificado su plan y competirá por el voto de la derecha al tiempo que comparte el poder con el PP. La forma en que se desarrolle esta nueva ecuación, o la percepción que tengan los ciudadanos de su evolución, será un factor determinante en los movimientos de votantes dentro de este bloque ideológico. Por lo tanto, la apuesta de Abascal por gobernar, que se perfila como su principal baza en el camino hacia las elecciones generales, se produce en un momento en que Vox comienza a acusar cierto desgaste en la hoja de ruta que venía abanderando en los últimos meses. Este desgaste se manifiesta en varios frentes. El primero es el internacional. En febrero del año pasado, Abascal convocó en Madrid a sus socios europeos, incluyendo figuras como la francesa Marine Le Pen y el húngaro Viktor Orbán, en una cumbre que se convirtió en una clara manifestación de apoyo común a Donald Trump, quien acababa de consolidar su regreso a la Casa Blanca. Los partidos congregados en la capital española, integrantes del grupo europeo Patriots, sentaron entonces las bases de un frente trumpista que les ha mantenido alineados con el presidente estadounidense a pesar de sus controvertidas acciones. Vox ha reafirmado repetidamente su respaldo al republicano, evitando confrontaciones directas durante la crisis de los aranceles, ante su intervención en Venezuela o en las numerosas ocasiones en que ha amenazado a España. No obstante, los acontecimientos del último mes, especialmente marcados por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, han provocado la descomposición de este frente trumpista, y Vox empieza a resentir su apoyo al norteamericano, algo que se refleja en los sondeos. En la última semana, Abascal ha insinuado por primera vez un cierto distanciamiento con Trump, a raíz de sus críticas a la italiana Giorgia Meloni, evidenciando un cambio de rumbo en este sentido. Este cambio se verá acentuado por la caída de Orbán en Hungría, lo que representa un cierto fracaso para Vox en su estrategia a nivel europeo





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