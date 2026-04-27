Vox condiciona el gobierno en Aragón a una política migratoria restrictiva y revisión de leyes

Alejandro Nolasco, de Vox Aragón, detalla las condiciones para el apoyo al gobierno de Jorge Azcón, incluyendo la prioridad nacional en ayudas sociales, revisión de financiación a ONGs y posible derogación de leyes consideradas ideológicas. La política migratoria es la línea roja del acuerdo.

La política migratoria se ha erigido como el pilar fundamental del acuerdo entre Vox y el gobierno autonómico, tal como ha detallado Alejandro Nolasco . Este acuerdo se centra en un conjunto de medidas diseñadas para restringir la inmigración irregular y reestructurar el acceso a los recursos públicos.

Nolasco, líder de Vox Aragón, enfatizó en una entrevista concedida este lunes a Radio Zaragoza que la estabilidad del futuro gobierno está intrínsecamente ligada al cumplimiento de estos compromisos. Recordó que la ruptura con el Partido Popular en 2023 se debió a desacuerdos en relación con la acogida de menores extranjeros no acompañados.

Una de las propuestas centrales es la implementación de la llamada “prioridad nacional”, que busca otorgar preferencia en el acceso a las ayudas sociales a aquellos individuos con un arraigo más profundo o una trayectoria laboral más extensa. Nolasco argumentó que esta medida responde a una cuestión de “justicia” en un contexto de recursos limitados, afirmando que, ante la necesidad de elegir, es lógico priorizar a quienes han contribuido más.

Paralelamente, cuestionó la distribución actual de las ayudas, sugiriendo –sin presentar datos oficiales– que existe una percepción generalizada de que los recién llegados acceden con mayor facilidad a ciertos recursos. Incluso llegó a afirmar que en algunos listados de beneficiarios, “los primeros nombres son todos Mohamed”, en alusión al origen de los solicitantes. Otro aspecto crucial del acuerdo es la revisión de la financiación pública destinada a organizaciones sociales, como la Cruz Roja o Cáritas.

Nolasco indicó que el futuro gobierno estudiará la posibilidad de retirar o reducir las ayudas a aquellas entidades que, en su opinión, puedan estar “colaborando con el tráfico de personas, aunque sea de forma indirecta”. Concretamente, señaló que no se destinarán fondos públicos a actividades que puedan fomentar el “efecto llamada”.

“No aceptaremos nada que promueva ese efecto”, subrayó, aclarando que será necesario distinguir entre las organizaciones cuya actividad se centra exclusivamente en la atención a inmigrantes irregulares y aquellas que desarrollan programas sociales más amplios. En lo que respecta a la gestión migratoria, Nolasco también mencionó la posibilidad de que las comunidades autónomas asuman un papel más activo en la devolución de inmigrantes, basándose en la legislación vigente que permitiría establecer acuerdos con los países de origen.

Según sus declaraciones, ya existen precedentes en otras regiones y defendió que “hay países que sí responden” cuando se inician estos contactos. Asimismo, criticó el sistema de reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, cuestionando que algunas regiones puedan rechazar cuotas mientras que otras, como Aragón, se vean obligadas a aceptarlas. En este punto, planteó la necesidad de una mayor autonomía en la toma de decisiones a nivel autonómico.

En resumen, Nolasco dejó claro que la política migratoria será una línea roja en la acción del futuro Ejecutivo aragonés, condicionando tanto la negociación con el Partido Popular como la viabilidad del gobierno durante toda la legislatura. Más allá de la inmigración, Nolasco anunció que el acuerdo con el gobierno de Jorge Azcón contempla una revisión e incluso la derogación de normas autonómicas que su formación considera “ideológicas” o innecesarias, aunque evitó especificar cuáles serían afectadas.

Durante la entrevista, ante preguntas sobre leyes como la de igualdad o la ley trans, señaló que se trata de un planteamiento inicial que deberá analizarse “en los siguientes días” junto a su socio de gobierno, con el objetivo de identificar aquellas normas que, a su juicio, suponen trabas administrativas o carecen de utilidad práctica. Nolasco defendió que todas las leyes responden a una ideología, pero insistió en que algunas, además, resultan “superfluas”, por lo que aboga por una revisión “completa” del marco normativo autonómico.

En cualquier caso, insistió en que cualquier decisión dependerá de la negociación con el Partido Popular y de la configuración final del Ejecutivo, dejando en el aire tanto el alcance real de esas derogaciones como su calendario de aplicación. Abordando la cuestión de la violencia de género, Nolasco reiteró su postura, afirmando que “la violencia no tiene género” y que es necesario endurecer las penas para maltratadores y violadores.

Expresó su preocupación por la importación de personas de otros países, especialmente de culturas islámicas, que, según él, no respetan los derechos de la mujer, lo que contribuye a un aumento de las estadísticas y los crímenes contra las mujeres. Se quejó de que sus iniciativas para endurecer las penas son sistemáticamente rechazadas en el Congreso.

En el ámbito económico, Alejandro Nolasco enmarcó el acuerdo con el gobierno de Jorge Azcón en una línea de reducción de impuestos y simplificación administrativa, defendiendo que es necesario “aliviar la carga fiscal” para fomentar la actividad económica y el desarrollo empresarial en la comunidad





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